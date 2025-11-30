Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 126.000 dolar zirvesinden sonra yaşadığı geri çekilmenin ardından kritik bir dönemeçte. Son 24 saatte 90.000 dolar - 91.500 dolar bandında sıkışan fiyat, yatırımcıları "Yön neresi?" sorusuyla baş başa bıraktı. ABD kaynaklı son veriler ve teknik grafikler, büyük hareketin kapıda olduğunu gösteriyor.

YÜKSELİŞİN ANAHTARI: 98.500 DOLAR DİRENCİ

Analistlere göre, piyasadaki satış baskısının tamamen kırılması ve "korku" ikliminin dağılması için Bitcoin'in aşması gereken en kritik seviye 98.500 dolar - 100.000 dolar bandı.

Neden Önemli? Bu seviye, hem teknik olarak güçlü bir satıcı bloğunun bulunduğu bölge hem de 100 bin dolar psikolojik sınırının kapısı.

Senaryo: Eğer Bitcoin, artan hacimle birlikte 98.500 dolar seviyesinin üzerinde 4 saatlik veya günlük kapanış yapmayı başarırsa, analistler bu hareketi "Yükselişin Fitili" olarak yorumluyor. Bu kırılımın ardından ilk hedefin 112.000 dolar ve ardından yeni zirveler olabileceği öngörülüyor.

SON KALE: 90.000 DOLAR DESTEĞİ

Yükseliş senaryosunun çalışması için "tabanın" korunması şart. Şu an Bitcoin, boğaların (alıcıların) agresif bir şekilde savunduğu 90.000 dolar desteğinin hemen üzerinde işlem görüyor.

Risk: Eğer 90.000 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa, panik satışlarının tetiklenebileceği ve fiyatın bir sonraki güçlü destek olan 84.000 dolar bölgesine kadar geri çekilebileceği uyarısı yapılıyor. Bu bölge, yatırımcılar için "kırmızı çizgi" olarak görülüyor.

ABD'DEN GELEN RÜZGAR: FED BEKLENTİSİ

Düşüşü frenleyen ve yükseliş umutlarını yeşerten en büyük gelişme ise ABD'den geldi. Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayında faiz indirimine gitme ihtimalini yüzde 87 olarak fiyatlamaya başladı. Bu beklenti, dolar endeksini zayıflatırken riskli varlıklara (Bitcoin gibi) olan iştahı artırıyor.

Ayrıca kurumsal tarafta Spot ETF çıkışlarının yavaşlaması ve Visa gibi devlerin kripto adımlarını hızlandırması, "akıllı paranın" hala masada olduğunu gösteriyor.

Piyasa şu an tam anlamıyla bir bekle-gör modunda.

Boğalar: 98.500 dolar kırılımını ve hacimli bir yükselişi bekliyor.

Ayılar: 90.000 dolar altındaki kapanışlarla satış baskısını artırmayı hedefliyor.

ÖNÜMÜZDEKİ 48 SAAT KRİTİK

Önümüzdeki 48 saat, Bitcoin'in yıl sonu rallisine mi kalkacağını yoksa kış uykusuna mı yatacağını belirleyecek en kritik zaman dilimi olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.