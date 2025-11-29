Piyasaların genel gürültüsü arasında kaybolan kritik bir veri, deneyimli yatırımcıların dikkatini çekiyor. Topdown Charts ve LSEG tarafından yayınlanan son veriler, gümüşün uzun süren "kış uykusundan" uyandığına işaret ediyor.

VERİLER KONUŞUYOR: ON YILLIK DÜŞÜŞ TRENDİ KIRILIYOR MU?

Yayınlanan "Implied Allocations" (İma Edilen Tahsisatlar) grafiği, borsa yatırım fonları (ETF) içerisindeki gümüş ağırlığını gözler önüne seriyor. 2011 yılında gümüş fiyatlarının rekor kırdığı dönemde %1,9 seviyelerine kadar çıkan bu oran, takip eden yıllarda sert bir düşüşle %0,2 seviyelerine kadar gerilemişti.

Yıllardır dip seviyelerde yatay bir seyir izleyen bu grafik, 2024 sonu ve 2025 başı itibarıyla yönünü ilk kez net bir şekilde yukarı çevirdi. Analistler bu hareketi, piyasadaki büyük oyuncuların (akıllı paranın) gümüşte pozisyon artırmaya başladığının en somut kanıtı olarak yorumluyor.

SESSİZ TOPLAMA EVRESİ: "HERKES BAKMAZKEN AL"

Borsada "akıllı para" olarak tabir edilen kurumsal ve büyük ölçekli yatırımcılar, genellikle kalabalıkların coşkusuna kapılmazlar. Aksine, bir varlık en çok ihmal edildiği, haber manşetlerinden düştüğü ve fiyatın en dipte olduğu anı kollarlar.

Grafikteki dip oluşumu ve ardından gelen yukarı yönlü kırılım, tipik bir "toplama evresi" (accumulation phase) sinyali veriyor. Gümüşün, altına ve hisse senetlerine kıyasla tarihsel olarak en ucuz seviyelerde kalması, değer yatırımcıları için muazzam bir fırsat maliyeti yaratıyor. Piyasa yorumcularına göre fon yöneticileri, gümüşü portföylerine "sessizce" ekleyerek olası bir ralli öncesinde maliyetleniyorlar.

SANAYİ TALEBİ VE ARZ SIKIŞIKLIĞI

Gümüşe olan bu gizli ilginin arkasında sadece spekülatif beklentiler yatmıyor. Yeşil enerji dönüşümü, gümüşü stratejik bir metal haline getirmiş durumda. Özellikle güneş paneli üretimi ve elektrikli araç teknolojilerindeki patlama, gümüşe olan fiziksel talebi artırırken, maden arzının bu hıza yetişememesi küresel bir arz açığı yaratıyor.

Akıllı para, bu temel dengesizliğin fiyatlara henüz tam olarak yansımadığını görüyor.

TREN HENÜZ KALKMADI

Uzmanlar, grafikteki yükselişin henüz yolun çok başında olduğunu vurguluyor. ETF tahsisat oranlarının 2011 zirvesinden hala çok uzakta olması, yükseliş marjının ne kadar geniş olduğunu gösteriyor.

Piyasa şu an gümüşü konuşmuyor olabilir, ancak veriler büyük oyuncuların masaya döndüğünü söylüyor. Akıllı para yerini aldı; şimdi gözler, kalabalıkların bu trendi ne zaman fark edeceğinde.