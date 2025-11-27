Bu toparlanmanın lokomotifi ise uzun süredir baskı altında olan Bitcoin oldu.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi Bitcoin (BTC), son günlerdeki kayıplarını silerek önemli bir psikolojik direnci kırdı.

BİTCOİN KRİTİK BARİYERİ AŞTI: 95 BİN DOLAR HEDEFTE

• Güncel Durum: BTC, son 24 saat içinde 90.000 dolar sınırını kısa süreliğine aşarak, şu anda 90.689 dolar seviyesinden işlem görüyor.

• Teknik Görünüm: BTC için 89.800 dolar seviyesinin destek olarak korunması hayati önem taşıyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanırsa, hisse 91.521 doların üzerine çıkarak potansiyel olarak 95.000 doları hedefleyebilir.

• Risk: Koşulların kötüleşmesi ve 89.800 doların altına bir düşüş, yükseliş tezini geçersiz kılarak fiyatı 86.822 dolara doğru itebilir.

ALTCOİNLERDE DEV SIÇRAMA: MERLİN CHAİN YÜZDE 143 ARTTI

Altcoin piyasasında en dikkat çekici performansı Merlin Chain (MERL) sergiledi. Altcoin, son 24 saatte yüzde 143’lük sert bir artışla ilgi odağı haline geldi.

Şu anda 0,530 dolardan işlem gören MERL, toparlanan piyasada güçlü bir ivme yakalama beklentisiyle büyük ilgi görüyor. Yükselişin sürmesi durumunda 0,600 dolarlık kilit bariyerin aşılması hedefleniyor.

YASAL GÜNDEM: SEC VE DÜNYA BORSALAR FEDERASYONU

Piyasadaki bu volatiliteye rağmen regülasyon gündemi de hız kesmiyor. Grayscale, Zcash Trust'ını (ZCSH koduyla) NYSE Arca'da listelenmek üzere bir Borsa Yatırım Fonu'na (ETF) dönüştürmek için SEC'e başvuruda bulundu.

Şirket, benzer ürünler için yakın zamanda onay almış olmasına rağmen, piyasa belirsizliği nedeniyle henüz ayni yatırım veya itfayı destekleyemediğini belirtti.

REGÜLASYON UYARISI

Dünya Borsalar Federasyonu, SEC'yi, tokenleştirilmiş hisse senedi sunan kripto platformları için özel muafiyetleri sona erdirmeye çağırdı.

Federasyon, muafiyetlerin, kripto şirketlerinin tüm düzenleyici gereklilikleri karşılamadan ulusal menkul kıymet borsaları gibi faaliyet göstermesine izin vermemesi gerektiği konusunda uyardı.

Piyasadaki genel yükseliş trendi, yatırımcıların iyileşen makro ekonomik koşullara ve Bitcoin'in uzun vadeli potansiyeline olan güvenini gösteriyor.

Ancak toplam piyasa değerinin 3,00 trilyon doların altına inmesi, kısa vadede düşüş baskısının geri döneceği sinyalini verebilir.