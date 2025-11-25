Şubat 2024'ten bu yana en zayıf haftalık performansını sergileyen Bitcoin'de yaşanan bu düzeydeki düşüşü açıklamak için banka, beş temel sebebi öne çıkardı.

1. KÜRESEL RİSKTEN KAÇIŞ VE NASDAQ KORELASYONU

Deutsche Bank, küresel yatırımcılarda gözlenen riskten kaçış eğiliminin kripto piyasalarını da doğrudan etkilediğini belirtti. Analizde, Bitcoin'in özellikle Nasdaq-100 endeksi ile olan yüksek korelasyonu vurgulandı. Bu yüksek korelasyon, Bitcoin'i yüksek beta'lı bir teknoloji hissesi gibi konumlandırıyor ve risk iştahı azaldığında ilk satılan varlıklar arasına girmesine neden oluyor.

2. FED’İN ŞAHİN SÖYLEMİ

Fed Başkanı Jerome Powell’ın Aralık ayında faiz indiriminin garanti olmadığını belirten şahin tonlu açıklamaları, genel piyasalarda satış baskısını artırdı. Bu durum, hassas olan kripto piyasasını da aşağı çekti.

3. DÜZENLEME ÇALIŞMALARINDAKİ YAVAŞLAMA

ABD Senatosu'nda yürütülen Dijital Varlık Piyasası Açıklık Yasası çalışmalarının son haftalarda yavaşlama eğilimine girmesi, düzenleyici süreçlerde ivme kaybına neden oldu. Deutsche Bank, net bir yasal çerçevenin oluşmamasının kurumsal yatırımcıların piyasadan uzak durmasına yol açarak fiyatların kırılgan hale gelmesine katkıda bulunduğunu aktardı.

4. FONLARDAN ÇIKIŞLAR

Aynı dönemde bazı büyük yatırımcıların kripto temelli fonlardan önemli miktarda çıkış gerçekleştirdiği bildirildi. Bu durum, başta Bitcoin olmak üzere birçok kripto varlık ürününde geniş çaplı satışlara neden oldu.

5. KÂR REALİZASYONU

Piyasada uzun vadeli pozisyon taşıyan bazı yatırımcıların bu düşüş ortamını kâr realizasyonu için fırsat olarak görmesi ve satış işlemine başlaması da, zaten hassas olan piyasa duyarlılığını daha fazla bozarak düşüşü hızlandırdı.

Kaynak: Haber7