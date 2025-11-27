Morgan Stanley’nin raporunda, doların seyrine ilişkin öngörülen çifte senaryo dikkat çekti.

Dolar endeksinin mevcut 100 seviyesinden 2026’nın ikinci çeyreğinde 94’e gerileyerek 2021’den bu yana en düşük düzeye inmesi bekleniyor.

Bu zayıflama, Fed’in faizleri Haziran 2026’ya kadar yüzde 3-yüzde 3,25 aralığına indirmesiyle oluşacak baskıya bağlanıyor.

Dolar endeksinin yıl sonunda tekrar 100 seviyesine çıkması bekleniyor. Önceki tahminlerde yüzde 10 değer kaybı öngörülürken, son gelişmeler daha ılımlı bir görünüm sundu.

DOLARI DESTEKLEYECEK ÜÇ TEMEL UNSUR

2026’nın ikinci yarısında doları desteklemesi beklenen üç temel unsur Morgan Stanley tarafından şöyle sıralandı:

1. ABD büyümesinin dayanıklılığı

2. Fed’in faiz indirim döngüsünün sona ermesiyle faizlerde olası yukarı yönlü tepki

3. Şirketler ve yatırımcıların dolar zayıflamasına karşı hedge talebinin azalması

Bankanın tahminlerine göre 2026’da ABD büyümesi yıl sonunda yüzde 1,8’e hızlanacak, çekirdek PCE enflasyonu ise yüzde 2,9’dan yüzde 2,6’ya gerileyecek.

Ancak G10 FX Strateji Başkanı David Adams, Ekim Fed toplantısının faizlerin önceki beklentiler kadar hızlı düşmeyeceği algısını güçlendirdiğini ifade etti.