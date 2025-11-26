26 Kasım 2025 — Kripto para yatırımcıları güne ekran karşısında kırmızı bir tabloyla uyandı. Bitcoin (BTC), vadeli işlemlerdeki milyar dolarlık tasfiyeler ve makroekonomik belirsizliklerin gölgesinde 82.200 dolar bandına kadar geriledi.

Piyasa analistleri, düşüşün arkasında "Ayı Tuzağı" (Bear Trap) formasyonu olabileceğini belirtirken, gözler Fed'in faiz politikasına çevrildi.

1. Uzmanlardan "Ayı Tuzağı" Analizi: Panik Satışı Yapılmalı mı?

Piyasadaki korku endeksi "Extreme Fear" (Aşırı Korku) seviyesine ulaşmış durumda. Ancak deneyimli analistler, bu düşüşün boğa sezonu içindeki klasik bir "silkeleme" hareketi olabileceği görüşünde.

Ayı Tuzağı Nedir? Fiyatın önemli bir destek seviyesini (şu an 80.000 - 82.000$) kırıyormuş gibi yapıp, panik satışlarını topladıktan sonra hızla yukarı dönmesidir.

Analist Görüşü: Ünlü kripto analistlerine göre, Bitcoin'in 126.000 dolardan sonraki bu geri çekilmesi, kurumsal yatırımcıların daha düşük maliyetle oyuna girmesi için bir fırsat penceresi yaratıyor.

Kritik Veri: Zincir üstü (on-chain) veriler, "Balina" olarak adlandırılan büyük cüzdanların 82.000 dolar seviyesinden yüklü alımlar yaptığını gösteriyor. Bu durum, perakende yatırımcı satarken kurumsalların topladığı tezini güçlendiriyor.

2. Fed Uyarısı ve "İnatçı Enflasyon" Baskısı

Düşüşün tek sebebi teknik düzeltme değil. ABD Merkez Bankası (Fed) cephesinden gelen sinyaller, risk iştahını baltalıyor.

Faiz İndirimi Beklentisi Ertelendi: Enflasyon verilerinin beklenenden yüksek (sticky inflation) gelmesi, Fed'in faiz indirimlerini öteleme ihtimalini artırdı.

Tahvil Getirileri Yükseldi: ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesi, yatırımcıyı Bitcoin gibi riskli varlıklardan uzaklaştırıp dolara yöneltiyor.

ABD İşlem Saatlerine Dikkat: Veriler, satış baskısının özellikle ABD borsalarının (Nasdaq/S&P 500) açık olduğu saatlerde yoğunlaştığını gösteriyor. Bu da Bitcoin'in teknoloji hisseleriyle (örneğin Nvidia) korelasyonunun arttığını kanıtlıyor.

3. Milyar Dolarlık Tasfiye (Likidasyon)

Düşüşü derinleştiren en büyük faktör ise kaldıraçlı piyasalar oldu. Son 24 saat içinde:

Yaklaşık 2 Milyar Dolar değerinde "Long" (Yükseliş yönlü) pozisyon tasfiye oldu.

Bu durum zincirleme bir satış dalgası (cascade effect) yaratarak fiyatı hızla aşağı çekti.

YATIRIMCILAR NE YAPMALI?

Uzmanlar şu an piyasanın "bıçak sırtında" olduğu konusunda uyarıyor ve şu seviyelere dikkat çekiyor:

Kritik Destek: 80.000 - 82.000 Dolar. Eğer bu seviye aşağı yönlü kırılırsa düşüş 75.000 dolara kadar derinleşebilir.

Direnç Seviyesi: 88.000 Dolar. Fiyatın yeniden güven vermesi için bu seviyenin üzerine atıp kalıcılık sağlaması gerekiyor.

Strateji: Kaldıraçlı işlemlerden uzak durulması ve "kademeli alım" stratejisinin bu volatil ortamda en sağlıklı yol olduğu vurgulanıyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Bitcoin neden düşüyor?

Fed'in faiz belirsizliği, teknoloji hisselerindeki satışlar ve vadeli işlemlerdeki kaldıraçlı pozisyonların patlatılması (long squeeze) ana nedenlerdir.

Bitcoin 2025 sonu tahmini nedir?

Düzeltmeye rağmen birçok kurumsal banka (Standard Chartered, JPMorgan vb.) 2025 sonu için 150.000 dolar hedefini korumaya devam ediyor.

Düşüş devam edecek mi?

83.82.000 dolar desteği tutunursa yönün tekrar yukarı dönmesi bekleniyor; ancak makro ekonomik veriler (ABD enflasyon verisi) belirleyici olacak.