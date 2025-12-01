Aralık ayının ilk sabahına uyandığımızda ise grafikler bize kritik bir yol ayrımında olduğumuzu fısıldıyor.

Grafiğe yakından baktığımızda öne çıkan 3 ana başlık şunlar:

1. "DÜŞEN KANAL" DİSİPLİNİ

Bitcoin, grafikte mavi ve kırmızı alanlarla belirtilen Alçalan Regresyon Kanalı içerisinde hareket ediyor. Fiyat, tepe noktası olan 126.208 dolardan beri sistematik bir şekilde "daha düşük tepeler" ve "daha düşük dipler" yapıyor. Şu an fiyat, bu kanalın orta-alt bandında sıkışmış durumda. Bu da ayıların (satıcıların) hala masada olduğunu, ancak boğaların (alıcıların) defans hattı kurmaya çalıştığını gösteriyor.

2. 84.000 DOLAR: "KADER ÇİZGİSİ"

Grafikteki kalın siyah çizgiye dikkat! 84.037 USD seviyesi, şu an Bitcoin'in nefes borusu niteliğinde.

• Fiyat kısa süre önce 80.600 USD'ye kadar iğne atıp (Grafikteki 'Düşük' ve 'H' etiketi) buradan hızlıca toparlandı. Bu, alıcıların 80k bölgesini "ucuz" bulduğunu gösteriyor.

• Ancak fiyat hala 84.000 - 86.000 bandında gezinerek güven vermekten uzak. Bu hattın üzerinde kalıcılık sağlanamazsa, piyasadaki korku endeksi tavan yapabilir.

3. HEDEF NERESİ? SENARYOLAR MASADA

Teknik göstergeler ve fiyat hareketleri ışığında iki ana senaryo ön plana çıkıyor:

• İyimser Senaryo (Boğa Dönüşü): Eğer Bitcoin, 86.000 USD seviyesini bir zemin (destek) haline getirip kanalın orta bandını yukarı kırabilirse, ilk hedef kanalın üst direnci olan 92.000 - 95.000 USD aralığı olacaktır. Bu bölge, düşüş trendinin bitip bitmediğini teyit edeceğimiz asıl sınav yeri.

• Kötü Senaryo (Ayı Pençesi): Eğer 84.000 USD desteği hacimli bir şekilde kırılır ve altında günlük kapanışlar gelirse, grafiğin altındaki o ürkütücü boşluk devreye girer. Bir sonraki majör durak, grafikteki bir diğer kalın siyah çizgi olan 69.198 USD (eski efsanevi zirve) olabilir.

Bitcoin şu an "araf"ta. 125.000 dolardan gelen düzeltme hareketi henüz "Ben bittim, yükseliş başlıyor" sinyalini net olarak vermedi (Grafikteki son 'BE' yani düşüş sinyali hala baskın).

Ancak 80.600'den gelen tepki umut verici. Yatırımcılar şu an 84.000 doların üzerinde kalınıp kalınamayacağını izliyor. Kemerleri bağlayın, Aralık ayı volatil geçeceğe benziyor!



Yasal Uyarı: Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Finansal kararlarınız için yetkili kurumların açıklamalarını ve kendi risk profilinizi dikkate alınız.

