Lider kripto para birimi Bitcoin, hafta başında yaşadığı kısa süreli geri çekilmenin ardından yönünü tekrar yukarı çevirdi. 93.000 dolar bandını hacimli bir şekilde aşan Bitcoin'de, yatırımcıların gözü şimdi yeni zirve denemelerine ve teknik analizdeki kritik eşiklere çevrildi.

Kripto para piyasalarında volatilite yeniden artış gösterdi. Son günlerde dar bir bantta hareket eden Bitcoin (BTC), sabah saatlerinde gelen alım dalgasıyla birlikte konsolidasyon sürecini yukarı yönlü kırdı. Güncel verilere göre 93.600 dolar seviyelerinde işlem gören lider kripto para birimi, piyasadaki genel havayı da pozitife çevirmeyi başardı. Analistler, bu hareketin teknik bir tepkiden ziyade yeni bir yükseliş trendinin habercisi olabileceğini değerlendiriyor.

Yükselişin Arkasındaki Dinamikler

Piyasa uzmanlarına göre son yükselişin arkasında kurumsal talebin devamlılığı yatıyor. Özellikle Spot Bitcoin ETF’lerine yönelik girişlerin sürmesi ve küresel piyasalardaki risk iştahının korunması, fiyatı destekleyen ana unsurlar olarak öne çıkıyor. Ayrıca vadeli işlem piyasalarında biriken "short" (düşüş yönlü) pozisyonların tasfiye edilmesiyle oluşan likidite, fiyatın 93 bin dolar üzerine hızlı bir şekilde atmasına zemin hazırladı.

Dikkat Çeken Kritik Direnç Seviyeleri

Teknik görünüm incelendiğinde, Bitcoin’in önündeki ilk ve en önemli engelin 95.000 dolar seviyesi olduğu görülüyor. Psikolojik bir sınır olarak da kabul edilen bu bölgenin hacimli bir mum ile geçilmesi durumunda, alımların hızlanması ve fiyatın tarihi zirvelerine doğru hareketlenmesi bekleniyor. Analistler, 95.000 doların aşılması halinde bir sonraki hedefin, 100.000 dolar yolculuğundan önceki son durak olan 98.500 dolar bandı olacağını belirtiyor.

Geri Çekilmelerde Takip Edilecek Destekler

Olası kâr satışları veya piyasa dinamiklerinin değişmesi durumunda ise alt bölgelerdeki destek seviyeleri hayati önem taşıyor. Kısa vadeli görünümde 91.500 dolar seviyesi, daha önce direnç olarak çalışmış olması nedeniyle artık güçlü bir destek noktasına dönüşmüş durumda. Fiyatın bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlaması, yükseliş trendinin bozulmaması adına kritik görülüyor. Satış baskısının derinleşmesi halinde ise ana trend desteği olarak 88.200 dolar seviyesi öne çıkıyor; bu bölgenin altındaki kapanışların piyasa yapısını negatife çevirebileceği konusunda yatırımcılar uyarılıyor.

Uzmanlar, Bitcoin’in tarihi zirvelere yakın seyretmesi nedeniyle gün içinde sert fiyat hareketlerinin görülebileceğini hatırlatarak, yatırımcıların risk yönetimi konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.