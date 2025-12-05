Japon teknoloji devi SoftBank Group, dijital altyapı ve veri merkezi yatırımları alanında faaliyet gösteren DigitalBridge Group (NASDAQ: DBRG)’u satın almak için görüşmelere başladı. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre henüz bağlayıcı bir anlaşma bulunmazken, taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.

DigitalBridge Hisselerinde Sert Yükseliş

Satın alma görüşmelerine ilişkin haberin ardından DigitalBridge (NASDAQ: DBRG) hisseleri ABD borsalarında sert yükseliş kaydetti. Gün içinde hisse fiyatında yüzde 30’un üzerinde artış yaşandığı görülürken, şirketin piyasa değeri kısa sürede önemli ölçüde yükseldi.

SoftBank’ın Veri Merkezi ve Yapay Zekâ Hamlesi

SoftBank Group, son dönemde özellikle yapay zekâ, veri merkezi, fiber altyapı ve dijital dönüşüm yatırımlarına odaklanmış durumda. DigitalBridge'in portföyünde; veri merkezleri, mobil baz istasyonları, fiber ağlar ve edge altyapı yatırımları yer alıyor. Şirketin yönettiği toplam dijital altyapı varlıklarının büyüklüğü 100 milyar doları aşıyor.

Bu olası satın alma, SoftBank’ın küresel ölçekte veri altyapısı hakimiyetini güçlendirmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Anlaşma Henüz Kesinleşmedi

Taraflardan konuya ilişkin resmi bir satın alma açıklaması yapılmış değil. Görüşmelerin olumsuz sonuçlanma ihtimali de bulunurken, nihai anlaşma sağlanması durumunda işlemin piyasa dengeleri üzerinde önemli etki yaratabileceği belirtiliyor.