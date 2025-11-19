Kripto para piyasasında sert dalgalanmalar sürerken, son 24 saatte yatırımcısına yüzde 50’nin üzerinde kazanç sağlayan coinler dikkat çekti. Özellikle düşük piyasa değerine sahip altcoinlerde görülen hızlı yükselişler, kısa vadeli yatırımcı ilgisini yeniden artırdı.

GOCHAİN (GO) ZİRVEDE: YÜZDE 101,76 ARTIŞ

Listenin en güçlü performansını GoChain gösterdi. Yaklaşık 2,47 milyon USD piyasa değerine sahip GO, son 24 saatte yüzde 101,76 yükseliş kaydederek günün en çok kazandıranı oldu. Düşük sıralaması nedeniyle volatilitesi yüksek olan proje, kısa sürede ikiye katladı.

FAIRERC20 (FERC) YÜZDE 94,62 İLE YÜKSELİŞTE

Sıralamada 3127’nci basamakta yer alan FERC, yüzde 94,62’lik artış ile listenin ikinci sırasında. Piyasa değeri yaklaşık 58,59 bin USD seviyesinde olan token, düşük likiditeye rağmen yoğun alım ilgisiyle öne çıktı.

FORTA (FORT): YÜZDE 89,18 ARTIŞ

780’inci sıradaki Forta, 27,04 milyon USD piyasa değeriyle listedeki en büyük projelerden biri. Son 24 saatte gelen yüzde 89,18'lik güçlü performans yatırımcıların radarına girdi.

VALOR YÜZDE 78,32 YÜKSELDİ

1436’ncı sıradaki VALOR, 4,94 milyon USD piyasa değeriyle günün öne çıkan bir diğer altcoini oldu. Son 24 saatte yüzde 78,32 değer kazandı.

POOLLOTTO.FINANCE (PLT) YÜZDE 69,28 DEĞER KAZANDI

1125’inci sırada yer alan PLT, yüzde 69,28’lik yükselişiyle dikkat çekiyor.

Piyasa değeri 9,11 milyon USD olan proje, son günün kazandıranları arasında üst sıralarda.

NEIRO ETHEREUM (NEIRO) YÜZDE 55,37 ARTIDA

Piyasa değeri açıklanmayan NEIRO, 24 saatte yüzde 55,37 yükselişle listede yer aldı.

AKUMA INU (AKUMA) YÜZDE 54,85 YÜKSELDİ

2814’üncü sıradaki meme coin projesi Akuma Inu, yüzde 54,85 artış gösterdi.

Piyasa değeri 233,21 bin USD

MUSMECOIN (MSM) YÜZDE 54,66 İLE LİSTEDE

Piyasa değeri bilinmeyen MSM, son 24 saatte yüzde 54,66’lık bir performans sergiledi.

FANDOMDAO (FAND) YÜZDE 52,43 YÜKSELDİ

Yükselişiyle dikkat çeken bir diğer proje FAND oldu. Son 24 saatte yüzde 52,43 artış kaydetti.

EX SPORTS (EXS) YÜZDE 52,11 İLE GÜÇLÜ YÜKSELDİ

EX Sports, piyasa değeri açıklanmamasına rağmen yüzde 52,11'lik artışıyla yatırımcının ilgisini çekti.

PRIVATEAI (PGPT) YÜZDE 50,05 YÜKSELDİ

3002’nci sıradaki PGPT, 96,94 bin USD piyasa değeriyle son 24 saatte yüzde 50,05 yükseliş yaşadı.

Son 24 saatte görülen sert yükselişler, düşük piyasa değerli altcoinlerde volatilitenin yüksek seyrettiğini bir kez daha gösteriyor. Bu projelerdeki hızlı fiyat hareketleri kısa sürede ciddi kazançlar sağlasa da aynı hızla geri çekilmeler de yaşanabildiği için yatırımcıların risk yönetimine dikkat etmesi önem taşıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.