Enerji dağıtım ve perakende sektörünün regülasyon yoğun yapısı, son yıllarda artan finansman maliyetleri ve makroekonomik koşulların baskısı altında faaliyet gösteren şirketlerin kârlılıklarını doğrudan etkiliyor.

Bu çerçevede Enerjisa’nın, zarar pozisyonunu tersine çevirerek yeniden net kâr açıklaması, sektör açısından da dikkat çeken bir gelişme olarak ön plana çıkıyor.

SATIŞLARDA GERİLEME, KÂRLILIKTA İSTİKRARLI ARTIŞ

2025/9 döneminde şirketin satış gelirleri yıllık bazda %8 düşüşle 163,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Ancak gelirlerdeki bu gerilemeye rağmen, şirketin kârlılık kalemlerinde pozitif bir ivme gözlendi.

Brüt kâr %6 artışla 41,6 milyar TL, esas faaliyet kârı %3 artışla 27,8 milyar TL düzeyine ulaştı. FAVÖK ise yıllık bazda %6 artarak 30,9 milyar TL’ye yükseldi. Bu tablo, şirketin operasyonel disiplinini koruduğunu ve maliyet tarafındaki yönetimin kârlılığı desteklediğini gösteriyor.

Enerjisa’nın net parasal pozisyon kayıplarının geçen yılki seviyelere kıyasla azalması, finansman maliyetlerinin yarattığı baskıyı sınırlayarak net kâr rakamının pozitif bölgeye taşınmasında etkili oldu.

ANALİST BEKLENTİLERİ AŞILDI VE "AL" TAVSİYESİ KORUNDU

Finansal sonuçların açıklanmasının ardından yayımlanan analizlerde, Enerjisa’nın net kâr rakamının beklentilerin üzerinde geldiği vurgulandı. Şirketin faaliyet gelirlerinde yaşanan iyileşme, nakit akışındaki dengelenme ve operasyonel kârlılıktaki artış, analist raporlarında pozitif bir çerçevede değerlendirildi.

Raporda Enerjisa için 85,55 TL hedef fiyat korunurken, mevcut fiyat seviyesinden bakıldığında hisse için yaklaşık %9 oranında bir yükseliş potansiyeli bulunduğu ifade edildi.

Bu doğrultuda şirket için “AL” tavsiyesi yinelendi. Özellikle düzenleyici çerçeveye uyum, sürdürülebilir kârlılık modeli ve RAB (düzenlenmiş varlık tabanı) üzerindeki büyüme görünümü tavsiyenin arkasındaki temel nedenler olarak öne çıkarılıyor.

GENEL DEĞERLENDİRME

Enerjisa’nın 2024 yılında açıkladığı yüksek zarar rakamları, enerji piyasasındaki regülasyon değişiklikleri, artan maliyetler ve parasal kayıpların etkisiyle oluşmuştu. 2025’te gelen bu güçlü toparlanma, şirketin hem operasyonel verimliliğini artırdığını hem de finansman kalemlerinde daha dengeli bir yapıya geçtiğini ortaya koyuyor.

Mevcut bilanço, Enerjisa’nın yeniden büyüme odaklı yapıya döndüğünü gösterirken, analist raporlarında öne çıkan iyileşen nakit akışı, sürdürülebilir faaliyet performansı ve hedef fiyat korunumu, hissedeki orta vadeli görünümü olumlu kılıyor.

Enerji dağıtım ve perakende segmentinde faaliyet gösteren şirket açısından bu dönüş, sadece finansal bir başarı değil; aynı zamanda piyasa güveninin de yeniden güçlenmesi anlamına geliyor.