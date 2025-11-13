Aşağıdaki hisseler, haftanın ilk dört gününde %40’ın üzerinde değer kazanarak piyasadaki en dikkat çekici hareketleri oluşturdu.

ECOGREEN ENERJİ (ECOGR) – HAFTALIK %46,32

ECOGR son günlerde Borsa İstanbul’un en yüksek hacimle işlem gören enerji hisselerinden biri hâline geldi. Haftaya güçlü başlayan hisse, özellikle enerji talebi ve şirketin büyüme beklentileriyle desteklenen alımlar sayesinde dört günde %46’yı aşan bir yükseliş kaydetti. Kapanış değerleri, hem momentum takipçileri hem de kısa vadeli yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. İşlem hacminin 1,6 milyar TL’yi aşması, yükselişin tesadüf olmadığını gösteriyor.

SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER (SKYLP) – HAFTALIK %46,24

Finansal teknoloji (fintech) teması Borsa İstanbul’da haftanın en kuvvetli temalarından biri oldu. SKYLP, bu eğilimin en belirgin yansımalarından biri olarak hem fiyat hem de hacim tarafında belirgin bir ivme yakaladı. Yalnızca dört işlem gününde %46 seviyesindeki yükseliş, hisseye giren yeni yatırımcı dalgasının güçlendiğini ortaya koyuyor. Kısa vadeli algoritmik işlemlerin de SKYLP tarafındaki hareketi hızlandırdığı değerlendiriliyor.

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ (MANAS) – HAFTALIK %46,17

MANAS, enerji yönetimi ve altyapı çözümlerine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle haftaya iyi başlayan hisselerden biri oldu. Hisse haftalık bazda %46’nın üzerinde prim yaparak, enerji grubunda öne çıkan ikinci hisse oldu. Piyasalarda MANAS için bazı fonların pozisyon açtığına yönelik söylentiler de bu haftaki hareketin arkasındaki olası nedenler arasında değerlendiriliyor. 566 milyon TL’yi aşan işlem hacmi, yükselişin güçlü bir talep zeminiyle gerçekleştiğini gösteriyor.

SANEL MÜHENDİSLİK (SANEL) – HAFTALIK %31,30

SANEL, bu dört hisse içinde haftalık getirisi diğerlerine kıyasla biraz daha düşük olsa da, mühendislik ve teknoloji tarafında artan iştah sayesinde yatırımcı ilgisini üzerine çekti. Hisse son dört günde istikrarlı bir şekilde değer kazanarak %31’in üzerinde prim yaptı. Özellikle hafta ortasında artan hacim dikkat çekerken, teknik tarafta önemli seviyelerin kırılması yükselişin devamını destekledi.

GENEL DEĞERLENDİRME

Son dört gün içinde bu dört hissenin sergilediği performans, piyasada kısa vadeli işlemlerin yoğunlaştığı bir dönemin yaşandığını gösteriyor. Sektörel ayrışma net biçimde görülürken, enerji ve fintech tarafına yönelen para akışı yükselişi tetikledi. Yatırımcı psikolojisi açısından bakıldığında, hacim destekli bu ralli; momentum, trend takip eden ve kısa vadeli al-sat stratejisi uygulayan yatırımcıların ilgisini daha da artırmış durumda.

Piyasanın geri kalanında karışık seyrin sürdüğü bir haftada bu dört hissenin sağladığı %40+ haftalık getiri, Borsa İstanbul’un zaman zaman ne kadar hızlı fiyatlama yapabildiğinin bir kez daha somut bir örneği oldu. Bu hareketlilik, önümüzdeki günlerde volatilitenin artabileceğine dair bir sinyal olarak da yorumlanabilir.

Yatırım tavsiyesi değildir