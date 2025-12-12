Ekonomi yönetiminin adımları ve piyasa beklentileriyle birlikte mevduat faizlerinde gevşeme süreci devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda %50-55 bandında seyreden oranlar, Aralık ayı itibarıyla %40-47 aralığına oturdu. Bu düşüşe ek olarak, stopaj (vergi) oranının %17,5 seviyesinde uygulanması, net getirileri önemli ölçüde etkiledi.

İşte bankaların sunduğu güncel faiz oranlarına göre, 32 günün sonunda cebe giren net kazançlar:

500.000 TL İÇİN 32 GÜNLÜK NET GETİRİLER

Orta ölçekli birikimi olan yatırımcılar için aylık getiri, faiz oranına göre 14 bin TL ile 17 bin TL arasında değişiyor. Vergiler düşüldükten sonra ele geçen net rakamlar şöyle:

%40 Faiz Oranıyla: 14.466 TL

%42 Faiz Oranıyla: 15.189 TL

%45 Faiz Oranıyla: 16.274 TL

%47 Faiz Oranıyla: 16.998 TL

1 MİLYON TL İÇİN 32 GÜNLÜK NET GETİRİLER

"Milyoner" hesabında, bir dönem 45-50 bin TL'leri bulan aylık kazançlar, faizlerin düşmesi ve vergi etkisiyle 30 bin TL bandına geriledi. İşte 1 milyon liranın aylık net kazancı:

%40 Faiz Oranıyla: 28.931 TL

%42 Faiz Oranıyla: 30.378 TL

%45 Faiz Oranıyla: 32.548 TL

%47 Faiz Oranıyla: 33.994 TL

YATIRIMCI İÇİN KRİTİK NOTLAR

Stopaj Kesintisi: Yukarıdaki hesaplamalar, devletin faiz gelirinden kestiği %17,5 oranındaki vergi düşüldükten sonraki net, yani harcanabilir rakamlardır.

Hoş Geldin Faizi: Listede üst sınırda yer alan %46-47 gibi oranlar, genellikle bankaların yeni müşterilerine sunduğu "Hoş Geldin" kampanyalarında görülmektedir. Mevcut müşteriler için oranlar %38-42 bandında seyredebilmektedir.

Vade Farkı: Hesaplamalar standart 32 günlük vade üzerinden yapılmıştır. Gün sayısı arttıkça (örneğin 92 gün) bazı bankalar faiz oranını değiştirebilmektedir.

GETİRİLER ERİYOR MU?

Enflasyonun hala yüksek seyrettiği bu dönemde, mevduat faizlerindeki düşüş reel getiriyi sorgulatıyor. Uzmanlar, "Risksiz getiri arayanlar için mevduat hala güçlü bir seçenek olsa da, eski cazibesini yitirmeye başladı. Yatırımcılar alternatif fonlara veya karma sepetlere yönelebilir" değerlendirmesinde bulunuyor.