Borsa İstanbul’da son altı ayda yatırımcısına adeta servet kazandıran hisseler belli oldu. Özellikle Destek Faktoring (DSTKF), Margün Enerji (MAGEN) ve Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO) hisseleri, kısa sürede yatırımcısına yüzde 150’nin üzerinde getiri sağlayarak dikkatleri üzerine çekti.

6 AYDA YÜZDE 200’Ü AŞAN GETİRİLER

Verilere göre, 6 ay önce bu hisselere 500 bin TL yatırım yapan bir yatırımcının portföyü bugün yaklaşık 1 milyon 500 bin TL seviyesine ulaştı.

Destek Faktoring (DSTKF): Son 6 ayda yüzde 201,64 getiri sağladı.

Margün Enerji (MAGEN): Yüzde 165,92 yükseliş kaydetti.

Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO): Yüzde 152,69 oranında değer kazandı.

Bu üç hisse, Borsa İstanbul’da son dönemde en çok kazandıran şirketler arasında ilk sıralarda yer aldı.

SEKTÖREL FARKLILIK, ORTAK SONUÇ: GÜÇLÜ PERFORMANS

Finans, enerji ve holding sektörlerinde faaliyet gösteren bu üç şirketin ortak noktası, güçlü finansal sonuçlar ve artan yatırımcı ilgisi oldu.

DSTKF, son dönemde artan kredi hacmiyle faktoring sektöründe öne çıkarken,

MAGEN, yenilenebilir enerji yatırımlarındaki büyüme ivmesiyle dikkat çekti.

IEYHO ise kayyım sonrası yeniden yapılanma süreciyle yatırımcı güvenini kazandı.

YATIRIMCININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Piyasada dalgalanmaların yaşandığı bir dönemde bu hisseler, yüksek volatiliteye rağmen güçlü bir yükseliş trendi sergiledi. 6 ay önce 500 bin TL yatıran yatırımcılar, bugün 1 milyon TL’nin üzerinde net kazanç elde etmiş durumda.

Uzmanlar, bu tarz hızlı yükselişlerin yatırımcılara önemli fırsatlar sunduğunu ancak temkinli olunması gerektiğini vurguluyor. Analistler, özellikle yüksek getirilerin ardından kâr realizasyonlarının yaşanabileceğine dikkat çekiyor.