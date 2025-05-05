Avrupa Birliği Rusya ile yapılacak yeni anlaşmalar ve mevcut spot sözleşmeler kapsamında tüm gaz ithalatının yasaklanmasını öngören yasa tasarısını hazırlıyor. Haziran ayında teklif vermeyi planlayan AB, tasarının 2025'in sonuna kadar yürürlüğe girmesini bekliyor.

Rusya'ya olan gaz bağımlılığını azaltmak isteyen AB, Haziran ayında Rusya ile yapılan yeni anlaşmalar ve mevcut spot sözleşmeler kapsamında tüm gaz ithalatını yasaklamayı önermeyi planlıyor.

2027'İN SONUNDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK!

İthalatın yaklaşık üçte birini oluşturan spot kontratları kapsayan bu tedbirlerin en geç 2025 yılı sonunda yürürlüğe girmesi bekleniyor. Salı günü Strasbourg'da açıklanacak planlarda, komisyon, hem boru hatları üzerinden akan, hem de bu uzun vadeli anlaşmalar kapsamında LNG formundaki Rus gazının ithalatını yasaklayan teklifi duyuracak. Yasak, 2027'nin sonunda yürürlüğe girecek.

Önümüzdeki yıllarda küresel çapta piyasaya sürülecek büyük miktardaki LNG göz önüne alındığında, Rus gaz ithalatının aşamalı olarak kaldırılması planının fiyatlar ve enerji güvenliği üzerinde sınırlı bir etkiye sahip olacağı belirtiliyor.