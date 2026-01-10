ABD’de Aralık ayına ilişkin istihdam rakamları açıklandı. Verilere göre istihdam artışı, son dönemlere kıyasla daha sınırlı gerçekleşirken işsizlik oranı %4,4’e geriledi. Bu tablo, iş gücü piyasasındaki kırılgan dengeyi gözler önüne seriyor: Bir yandan işsizlik düşerken, diğer yandan işverenlerin yeni eleman alımında daha temkinli davrandığı görülüyor.

Özellikle enflasyon ve faiz politikalarına yönelik belirsizlikler, şirketlerin işe alım kararlarını doğrudan etkiliyor. Hizmet sektöründe istihdamda hâlâ canlılık görülse de üretim ve teknoloji sektörlerinde işe alım eğilimi daha zayıf seyrediyor. Bu durum, hem tüketici talebinin beklenen ivmeyi yakalayamayabileceğini hem de Federal Reserve’in para politikası duruşunu yeniden değerlendirebileceğini işaret ediyor.

Görsel Kaynak: Bloomberg

Analistler, işgücü piyasasının ılımlı seyrinin ekonomik büyüme ve finansal piyasalar üzerinde kısa vadede baskı oluşturabileceğini belirtiyor. Bu temkinli tablo, yatırımcıların ve politika yapıcıların önümüzdeki dönemde açıklanacak yeni verileri dikkatle takip etmesine sebep oluyor.