Türkiye’nin yükselen havayolu markası AJet, yurt dışı hatlarında geçerli olan ve seyahat severleri heyecanlandıran yeni indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Toplamda 72 bin koltuğun ayrıldığı kampanya, uygun fiyatlı uçuş imkânının yanı sıra ek hizmetlerde de ciddi indirimler sunuyor.

SATIŞLAR BAŞLADI: SADECE 36 SAAT SÜRECEK

AJet’in merakla beklenen indirimli biletleri, 27 Ocak günü saat 11:00 itibarıyla satışa sunuldu. Yolcuların bu avantajlı fiyatlardan yararlanabilmek için hızlı hareket etmesi gerekiyor; zira kampanya 28 Ocak saat 23:59’da sona erecek. İndirimli biletlerle yapılacak seyahatler ise 9 Şubat – 12 Mart tarihleri arasındaki uçuşları kapsayacak.

DÖNÜŞ UÇUŞLARINDA "1 DOLAR" SÜRPRİZİ

Kampanyanın en dikkat çekici detayı ise dönüş rotalarındaki fiyatlandırma oldu. Belirlenen seçili hatlarda gidiş biletleri 9 Dolar/Euro’dan başlarken, dönüş uçuşları için 1 Dolar/Euro’dan başlayan fiyatlarla koltuk sahibi olmak mümkün olacak. 34 ülkede 59 noktaya operasyon düzenleyen havayolu, bu kampanya ile geniş uçuş ağını daha ulaşılabilir kılmayı hedefliyor.

BAGAJ HİZMETLERİNDE %50’Yİ AŞAN İNDİRİM

AJet, sadece bilet fiyatlarında değil, yolcuların en önemli maliyet kalemlerinden biri olan bagaj hizmetlerinde de indirime gitti. Kampanya süresince:

Normalde 12 Euro olan kabin bagajı hizmeti 5 Euro’ya,

Yine 12 Euro olan ‘Basic’ bilete özel 10 kilogramlık uçak altı bagaj hakkı ise sadece 5 Euro’ya satın alınabilecek.