AJet'in İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanı bağlantılı uçuşlarını kapsayan kampanya; Almanya, İngiltere, Mısır, Suudi Arabistan ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu toplam 30 ülkeyi birleştiriyor. Kampanya sayesinde, örneğin Almanya’dan Mısır’a ya da İngiltere’den Suudi Arabistan’a yapılacak bağlantılı uçuşlarda ulaşım maliyetleri minimum seviyeye iniyor.

BİLET SATIŞLARI BUGÜN BAŞLADI: 90 BİN KOLTUK AYRILDI

Toplamda 90 bin koltuk ile sınırlı olan kampanya için takvim şu şekilde belirlendi:

Biletleme Tarihi: 30 Ocak 2026 (saat 11:00) – 9 Şubat 2026 (saat 23:59)

Seyahat Tarihi: 30 Ocak – 12 Mart 2026

KABİN BAGAJINDA EK FIRSAT

Kampanya sadece bilet fiyatlarıyla sınırlı kalmıyor. Ekonomik uçuş tercih eden yolcular için bağlantılı uçuşlardaki kabin bagajı ücreti de kampanya kapsamında toplam 10 euro olarak sabitlendi. İndirimli biletlere AJet.com, AJet Mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden ulaşılabiliyor.

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU BAZI ÜLKELER

Geniş kapsamlı bu indirim; Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan gibi Türk Cumhuriyetleri'nin yanı sıra Fransa, İspanya, İtalya, BAE ve Mısır gibi popüler destinasyonları da içine alıyor. Toplam 30 ülkelik listede Avrupa’dan Balkanlar’a, Orta Doğu’dan Kuzey Afrika’ya kadar AJet’in uçuş ağındaki seçili dış hat rotaları yer alıyor.

Kaynak: Ekonomim