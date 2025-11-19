Bank of America'nın 170 fon yöneticisiyle gerçekleştirdiği son ankete göre, yatırımcılar 2026 yılında en yüksek getiri potansiyeline sahip varlık olarak Japon Yeni oldu. Katılımcılar, yenin gelecek yıl küresel çapta diğer büyük para birimlerine kıyasla daha iyi performans göstereceğini düşünüyor.

2025'TE ZAYIF KALDI, 2026'DA GÜÇLÜ TOPARLANMA BEKLENİYOR

Anket sonuçlarına göre, 2026 için lider konumda görülen Japon Yeni, 2025 yılında dolar karşısında yalnızca yüzde 1 değer kazanarak G10 para birimleri arasında en zayıf performans sergiledi. Buna rağmen fon yöneticileri, gelecek yıl yeni için güçlü bir toparlanma öngörüyor.

ALTIN VE DOLAR DA ZİRVE ADAYLARI ARASINDA

Katılımcıların beklentilerinde altın ve dolar da 2026 için öne çıkan enstrümanlar arasında yer aldı.Altın, jeopolitik gerilimler, ticaret riskleri ve merkez bankası alımlarının etkisiyle bu yıl rekor seviyelere yükselmişti. Dolar ise ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi politikalarındaki belirsizlikler nedeniyle yıl içinde değer kaybı yaşadı.

STERLİN SON SIRADA

Fon yöneticilerinin tercihlerinde İngiliz Sterlini yüzde 3'lük oranla listenin en alt sırasında yer aldı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.