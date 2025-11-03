Memiş, açıklamasında, daha önce 11.500 dolar seviyesinde bulunan işçilik farkının 4.500 dolar gerilediğini belirtti. Ayrıca bu farkın yıl sonuna kadar 1.500 dolar kadar daha düşebileceğini ifade ederek, gram altın tarafında düşüşün bir süre daha devam edebileceği sinyalini verdi.

“ONS SABİT, GRAM BASKI ALTINDA”

Uzman isme göre, ons altının fiyatı 4.000 dolar civarında sabit kalsa da, gram altındaki geri çekilme tamamen işçilik farkının azalmasından kaynaklanıyor. Yani küresel piyasalarda ons altın değerini korurken, iç piyasada gram altın fiyatı, maliyet düşüşleri ve işçilik farklarındaki gerileme nedeniyle geri çekiliyor.

Memiş, yıl sonuna kadar bu düşüş trendinin devam edebileceğini, bu nedenle yatırımcıların kısa vadeli alım-satım kararlarında daha temkinli davranmaları gerektiğini vurguladı.

GRAM ALTIN YATIRIMCISI NE YAPMALI?

Uzmanlara göre, mevcut tabloda gram altın fiyatlarında sınırlı bir geri çekilme potansiyeli bulunsa da, uzun vadeli yatırımcılar açısından bu dönem fırsat olarak değerlendirilebilir. Zira ons altın güçlü kalmaya devam ettiği sürece, işçilik farkı kaynaklı düşüşlerin geçici olabileceği öngörülüyor.

Yatırımcıların panik satışlarından kaçınması, altın alımlarını parça parça yapması ve yıl sonuna kadar oluşabilecek dalgalanmaları fırsata çevirmesi gerektiği ifade ediliyor.

İslam Memiş’in değerlendirmesi, gram altın tarafında kısa vadeli bir düzeltme ihtimaline işaret ediyor. Ancak uzun vadeli yatırımcılar için altın hâlâ portföy çeşitlendirmesi açısından önemli bir güvenli liman olmaya devam ediyor.