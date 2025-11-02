Küresel emtia piyasalarında geçtiğimiz hafta, altın fiyatlarında gerileme dikkat çekti. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi kararı ve ardından Başkan Jerome Powell’ın"şahin" tondaki açıklamaları, yatırımcıların risk iştahını artırırken, güvenli liman talebini zayıflattı.

Altının ons fiyatı, rekor seviyelerden başlattığı düşüşünü ikinci haftaya da taşıdı. Platin de altına paralel olarak değer kaybederken, gümüş ve paladyum ise sanayi metali özelliklerinin öne çıkmasıyla haftayı alıcılı tamamladı.

Verilere göre, değerli metallerde haftalık bazda altın yüzde 2,7, platin yüzde 2,3 değer kaybederken; gümüş yüzde 0,2, paladyum yüzde 0,6 oranında yükseldi.

POWELL’DAN "TEMKİNLİ"MESAJLAR

Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan indirerek yüzde 3,75–4,00 aralığına çekti. Ancak Powell, aralık toplantısına ilişkin "Daha fazla indirim yapılması kesin değil" açıklamasıyla piyasadaki gevşeme beklentilerini sınırladı.

Bu açıklamalar sonrasında dolar endeksi yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,10 seviyesinde dengelendi. Böylece altın üzerindeki baskı arttı.

"ALTINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDEBİLİR"

Capital Economics İklim ve Emtia Ekonomisti Hamad Hussain, altın fiyatlarındaki düşüşün sürebileceğine dikkat çekti. Hussain, "Altındaki ralli sürdürülemez hale geldi. Spekülatif alımlar azalıyor olabilir" dedi.

Uzman, Fed’in gelecek yıl piyasaların beklediğinden daha az faiz indirimi yapabileceğini belirterek, "Altın fiyatları önümüzdeki yıl daha fazla gerileyebilir" uyarısında bulundu.