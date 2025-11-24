Emtia piyasalarında 2025 yılının son çeyreğinde gözlemlenen rekor seviyeler, gelecek yılın projeksiyonlarını değiştirdi. Ons altının 4.053 dolar, gram altının ise 5.530 TL seviyelerinde işlem gördüğü bu dönemde, yatırım bankaları ve stratejistlerin yayınladığı raporlarda "fiyatlamalarda yeni normal" vurgusu öne çıkıyor.

2026 BEKLENTİSİ: "YUKARI YÖNLÜ İVME KORUNABİLİR"

Piyasa uzmanları, altında yaşanan hareketliliği "geçici bir dalgalanma" olarak değil, makroekonomik dinamiklerin zorunlu bir sonucu olarak değerlendiriyor. Yayınlanan son strateji notlarında, 2026 yılı için şu temel göstergelerin altını desteklemeye devam edeceği belirtiliyor:

Merkez Bankalarının Rezerv Politikası: Gelişmekte olan ülke merkez bankalarının, rezerv çeşitlendirme stratejisi kapsamında altın alımlarına 2026 bütçelerinde de geniş yer ayırdığı görülüyor.

Reel Faiz Dengesi: Küresel faiz indirim döngülerinin 2026 yılında da devam etmesi beklentisi, faiz getirisi olmayan varlıklara (altın gibi) olan talebi canlı tutuyor.

Arz Kısıtları: Madencilik maliyetlerindeki artış ve yeni rezerv keşiflerindeki yavaşlama, fiziki altın arzının talebi karşılamakta zorlanabileceği senaryolarını güçlendiriyor.

"FIRSAT PENCERESİ DARALIYOR MU?"

Analist raporlarında, başlıkta belirtilen "tren" metaforu finansal bir zemine oturtuluyor. Uzmanlara göre; kurumsal fonların ve büyük ölçekli yatırımcıların pozisyonlarını 2026 hedeflerine göre güncellemeleri, perakende yatırımcı için giriş seviyelerini yukarı çekebilir.

Piyasa yorumcuları, gram altın tarafında ise hem ons fiyatındaki küresel artışın hem de döviz kurundaki beklentilerin çarpan etkisi yaratabileceğine dikkat çekiyor. 2026 yılı projeksiyonlarında, mevcut seviyelerin orta ve uzun vadeli destek noktaları olarak kalabileceği belirtiliyor.

