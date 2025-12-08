Küresel piyasaların gözü kulağı bu hafta açıklanacak iki dev faiz kararında. Çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed), Perşembe günü ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sahneye çıkıyor. İşte yatırımcıların "fırtına öncesi sessizlik" olarak adlandırdığı haftada beklenen senaryolar ve kritik seviyeler.

10 Aralık Çarşamba: Fed'den "Yıl Sonu Hediyesi" Gelecek mi?

Haftanın ilk büyük kırılma anı, 10 Aralık Çarşamba akşamı saat 22.00’de (TSİ) yaşanacak. Fed, yılın son faiz kararını açıklayacak.

Beklenti Ne? Piyasalarda ibre, Fed’in yılı 25 baz puanlık bir faiz indirimiyle kapatacağı yönünde. Anketlere göre bu ihtimal %85 seviyelerinde fiyatlanıyor.

Piyasaya Etkisi Ne Olur? Olası bir faiz indirimi, doların küresel gücünü (DXY) bir miktar zayıflatırken, altın ve gümüş gibi değerli metaller için "yakıt" anlamına geliyor. Ons altın şimdiden bu beklentiyle 4.250 dolar seviyelerini test ederek 5 haftanın zirvesine göz kırpmış durumda.

Sürpriz İhtimali: Eğer Fed faizi sabit tutarsa ("pas" geçerse), altın fiyatlarında sert bir kâr satışı ve geri çekilme yaşanabilir.

11 Aralık Perşembe: Gözler TCMB’nin "Mesajında" Olacak

Fed rüzgarı henüz dinmemişken, içeride 11 Aralık Perşembe günü saat 14.00’te TCMB'nin kararı ekranlara düşecek.

Beklenti Ne? Ekim ayında politika faizini %39,5 seviyesine çeken Merkez Bankası'nın, Aralık toplantısında da gevşeme döngüsüne devam edip etmeyeceği merak konusu. Piyasa anketlerinde ağırlıklı görüş, faizin %38 - %38,50 bandına çekilebileceği veya "bekle-gör" yapılarak 2026 mesajlarının verileceği yönünde.

Borsa İstanbul (BIST 100) Ne Yapar? Borsa İstanbul, faiz kararı öncesi 10.700 - 10.800 destek bölgesinde tutunmaya çalışıyor. Faiz indirimi kararı gelirse, bankacılık ve sanayi hisseleri öncülüğünde 11.000 puanın üzerine doğru bir atak izleyebiliriz. Ancak karar metninde enflasyonla ilgili "şahin" (sert) ifadeler yer alırsa, endekste 10.500 desteğine doğru baskı artabilir.

Yatırımcılar İçin Kritik Seviyeler

Uzmanlar, bu iki günün volatilitesinin (oynaklığının) yüksek olacağı konusunda uyarıyor ve şu teknik seviyelere dikkat çekiyor:

Bu hafta "nakitte kalıp fırsat kollayanlar" ile "malda yakalananlar" arasında ciddi bir strateji savaşı yaşanacak.

Altın Yatırımcısı: Çarşamba akşamı Fed'in "güvercin" (yumuşak) konuşmasını bekliyor.

Borsa Yatırımcısı: Perşembe günü TCMB'nin faiz indirimiyle piyasaya can suyu verip vermeyeceğine odaklanmış durumda.

Uzmanların ortak görüşü ise net: "Çarşamba ve Perşembe günü panik işlemden kaçının, toz duman dağılmadan ani karar vermeyin."

*Yatırımcı Notu: Bu haberdeki veriler piyasa beklentilerine dayanmakta olup, yatırım tavsiyesi içermemektedir.