Altın piyasasında iki güçlü yorumcu arasında dikkat çekici bir görüş ayrılığı yaşanıyor. Ekonomist Mert Başaran, 1700 dolarken alıp 4000 dolarda temkinli olunması gerektiğini savunurken, piyasa analisti İslam Memiş altının hâlâ “ucuz” olduğunu ve “artık düşmeyecek” bir döneme girildiğini belirtti.

FİYAT DEĞİL, PSİKOLOJİ TARTIŞMASI

Mert Başaran’ın son paylaşımında öne çıkan mesaj, yatırımın “fiyattan çok psikolojiyle” yönetilmesi gerektiği yönünde. Başaran’a göre altın 1700 dolarken de 4000 dolarken de alınmaz; önemli olan, hangi noktada risk almaktan korkulması gerektiğini bilmektir. “1700 iken alırım, 4000 iken korkarım” diyenlerin aslında piyasanın doğasını anladığını vurguluyor.

Bu yaklaşım, klasik yatırım disiplinini temsil ediyor: Fırsat döneminde al, doygunlukta temkinli ol. Başaran’ın çizdiği tablo, teknik göstergelerden ziyade duygusal dengelere dayanıyor.

İSLAM MEMİŞ: “UCUZ KARDEŞİM!”

Diğer tarafta İslam Memiş, altın için hâlâ yükseliş potansiyeli gördüğünü söylüyor. Bir haber kanalına yaptığı açıklamada, ons altın için 3.950–3.970 dolar aralığının alım fırsatı sunduğunu, gram altının da 5.500–6.000 TL bandında “ucuz” olduğunu belirtti.

Memiş’e göre “artık altın düşmeyecek” algısı piyasada yerleşmeye başladı. Kısa vadede 6.000 TL üzerine, orta vadede ise yeni zirvelere işaret eden bir tablo çizen Memiş, uzun süredir dolar ve faiz baskısının kırıldığına dikkat çekiyor.

PİYASADA KIRILMA NOKTASI

İki görüş arasındaki fark, yalnızca fiyat seviyesinden değil, yatırım psikolojisinden kaynaklanıyor. Başaran temkinli, “realize etme” odaklı bir çizgide ilerlerken; Memiş fırsatların bitmediğini savunuyor.

Yatırımcı açısından ise tablo net: Biri “artık risk artıyor” diyor, diğeri “hala fırsat var” diyor. Hangisi haklı çıkacak, piyasanın önümüzdeki haftalarda vereceği tepki belirleyecek.

BU İÇERİK YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR