Finans analisti İslam Memiş, “Düşüş Başladı mı?” başlıklı son yayınında, altın ve gümüş piyasalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Son günlerde sert satışların yaşandığı değerli metallerde asıl düşüşün henüz başlamadığını belirten Memiş, “Bu benim beklediğim düşüş değil. Asıl düşüş, ons altın 4.000 doların altına indiğinde başlayacak.” dedi.

Gram altın tarafında da yatırımcıların rehavete kapılmaması gerektiğini söyleyen Memiş, “Geçen hafta 6.283 TL seviyeleri görülmüştü, şu anda 6.122 TL civarındayız. Ancak bu hâlâ yüksek. 6.000 TL’nin altına sarkmalar olursa o zaman yeniden değerlendirme yapılabilir.” ifadelerini kullandı.

“ALTIN KUYRUKLARIYLA MİLLETİ SOYDULAR”

Memiş, özellikle son haftalarda sosyal medyada dolaşan “altın kuyruğu” görüntülerini sert bir dille eleştirdi. Bu sürecin, bilinçsiz yatırımcıların panikle piyasaya yönlendirilmesinin bir sonucu olduğunu belirtti:

“Finansal okuryazarlığı olmayan ülkelerde insanları gaza getirip 3.500 dolarlık altına 11.500 dolar işçilik ödettiler. Bu bir soygundur. Millet manipülasyonla soyuluyor ama farkında bile değil.”

Analist, özellikle fiziki altın alımında yüksek işçilik bedellerinin yatırımcıları ciddi zarara soktuğunu vurguladı. “Sabreden kazandı, panikle alan kaybetti.” diyerek yatırımcıları soğukkanlı davranmaya çağırdı.

GÜMÜŞTE KADEMELİ ALIM STRATEJİSİ

İslam Memiş, gümüşteki düşüşleri fırsat olarak gördüğünü, ancak temkinli bir yaklaşım benimsediğini ifade etti. “Bugün paramın yüzde 50’siyle ons ve gram gümüş alırım. Diğer yüzde 50’yi 47 dolar seviyesine kadar kademeli olarak değerlendiririm.” dedi.

Gram gümüş fiyatının 67 TL civarında olduğunu belirten analist, 2026 yılı için 100 TL üzeri hedefini koruduğunu söyledi. “Bu fiyatlar uzun vadede düşük. Ama kısa vadede düşüş devam edebilir, sabredenler kazanacak.” ifadelerini kullandı.

“ALTIN MI, DOLAR MI, BİTCOİN Mİ?” SORUSU YANITLANDI

Kısa vadede hangi yatırım aracının öne çıkacağı sorusuna da yanıt veren Memiş, tercihini açıkça belirtti:

“Altın mı, dolar mı, Bitcoin mi? Cevabım net: Bitcoin. Gümüş mü, Bitcoin mi? Yine Bitcoin. Bu piyasada ucuz olan taraf Bitcoin. Yükseliş beklentim burada devam ediyor.”

Memiş, dolar endeksindeki yükselişin geçici olduğunu, manipülasyon süreci sona erdiğinde yeniden düşüş trendine girileceğini öngördü.

“BU DAHA BAŞLANGIÇ”

Analist, mevcut satış dalgasının asıl düşüşün öncüsü olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gümüşte yüzde 5, altında yüzde 3 düşüş var ama bunlar benim beklediğim düşüşler değil. Bu sadece başlangıç. O büyük düzeltme geldiğinde, kim ne kadar zarar etti, kim manipülasyona alet oldu hep konuşacağız.”

Memiş, yatırımcıların sabırlı olması gerektiğini belirtti ve “Beklemek de bir yatırımdır. Şu anda manipülasyon piyasasındayız. Bu dönem geçince fırsatlar yeniden doğacak.” diyerek yayınını tamamladı.