Küresel piyasalardaki ons altın hareketliliği ve yurt içindeki döviz kuru değişimleri, altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Güne birikimlerini değerlendirmek veya hediye alımı yapmak amacıyla başlayan vatandaşlar için günün ilk saatlerinde oluşan güncel satış listesi şu şekildedir:

10 OCAK 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ LİSTESİ

Gram Altın: 6.251,35 TL

Çeyrek Altın: 10.454,00 TL

Yarım Altın: 20.907,00 TL

Tam Altın: 41.399,40 TL

Cumhuriyet Altını: 41.654,00 TL

Gremse Altın: 103.815,98 TL

Ons Altın: 4.508,84 Dolar