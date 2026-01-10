Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın piyasası, 2026 yılının ilk ayında hareketli seyretmeye devam ediyor. İç ve dış piyasalardaki ekonomik gelişmelerin etkisiyle şekillenen fiyatlar, haftanın altıncı gününde de yakından takip ediliyor. İşte 10 Ocak 2026 Cumartesi günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve ons altın satış fiyatları...
Küresel piyasalardaki ons altın hareketliliği ve yurt içindeki döviz kuru değişimleri, altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Güne birikimlerini değerlendirmek veya hediye alımı yapmak amacıyla başlayan vatandaşlar için günün ilk saatlerinde oluşan güncel satış listesi şu şekildedir:
10 OCAK 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ LİSTESİ
Gram Altın: 6.251,35 TL
Çeyrek Altın: 10.454,00 TL
Yarım Altın: 20.907,00 TL
Tam Altın: 41.399,40 TL
Cumhuriyet Altını: 41.654,00 TL
Gremse Altın: 103.815,98 TL
Ons Altın: 4.508,84 Dolar