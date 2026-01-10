2025 yılında başlayan altın rallisi, 2026’nın ilk günlerinde de hız kesmedi.

Gram altının 6 bin 300 TL sınırını aşmasıyla birlikte, "güvenli liman" arayışındaki tasarruf sahipleri rotayı kuyumcular yerine Borsa İstanbul’a çevirdi.

Fiziki piyasadaki yüksek fiyatlar ve geniş makas aralıkları, küçük yatırımcıyı borsadaki altına dayalı finansal ürünlere yöneltti.

GETİRİLER DUDAK UÇUKLATIYOR

Borsa İstanbul’da işlem gören Darphane Altın Sertifikası, son dönemdeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

• Aylık Getiri: Piyasada yaşanan kısmi düzeltmelere rağmen son 1 ayda yüzde 22.

• 6 Aylık Getiri: Yarım yıllık periyotta yüzde 108'e varan devasa bir artış.

• 2025 Performansı: Yıla 30.79 TL'den başlayıp 98.19 TL ile kapatarak yıllık yüzde 218.9 getiri sağladı.

DÜZELTME HAREKETLERİ ALIM FIRSATI MI?

Ons altındaki geri çekilmeye paralel olarak 9 Ocak itibarıyla 95.69 TL seviyesine gerileyen sertifika, yılı 101.23 TL seviyesinden açmıştı.

Piyasa analistleri, bu geri çekilmeyi küresel piyasalardaki "kâr realizasyonu" olarak yorumluyor.

Ancak jeopolitik risklerin masada kalması ve merkez bankalarının faiz politikalarındaki belirsizlikler, altına olan ilgiyi canlı tutmaya devam ediyor.

NEDEN FİZİKİ DEĞİL DE SERTİFİKA?

Uzmanlara göre yatırımcı alışkanlıklarındaki bu değişimin arkasında üç temel neden yatıyor:

1. Düşük Giriş Maliyeti: Kuyumcuda gram altın almak için gereken yüksek bütçe yerine, borsada çok daha düşük tutarlarla (lot bazında) altın yatırımı yapılabiliyor.

2. Saklama Güvenliği: Yastık altı altının çalınma veya kaybolma riski, dijital sertifikalarda bulunmuyor.

3. Hızlı Nakde Dönüş: Fiziki altındaki alım-satım makasının (spread) aksine, borsada piyasa fiyatından anlık işlem yapılabiliyor.

ALTINS1 NASIL ALINIR?

Borsa İstanbul’a aşina olmayan yatırımcılar için süreç hisse senedi alımıyla aynı işliyor. Banka veya aracı kurumlarda yatırım hesabı olan herkes, ALTINS1 kodunu aratarak dilediği adette alım emri verebiliyor.

İşlemler T+2 valörüyle hesaba geçerken, fiyatlama ons altının hareketlerine endeksli olarak belirleniyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.