Borsa İstanbul'da 5-9 Ocak haftası, "boğaların" hakimiyetinde geçti. Hafta boyunca en düşük 11 bin 510 puanı gören endeks, kapanışta 12 bin 200,95 puana ulaşarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışlarından birini gerçekleştirdi.

Cuma günü gelen yüzde 0,93'lük son atak ise zirvenin perçinlenmesini sağladı.

DÜNYA KARIŞIK, BORSA İSTANBUL KARARLI

Hafta boyunca küresel piyasaların gündemi yoğundu. ABD’den gelen ekonomik veriler ve Venezuela operasyonu gibi jeopolitik gelişmeler uluslararası piyasalarda dalgalı bir seyir izlenmesine neden oldu.

Ancak BIST 100, dış dünyadaki bu "karışık" görünüme kulak tıkayarak 2026 başındaki yükseliş trendini korudu ve haftayı zirvede kapattı.

Sektörel bazda bakıldığında ise ayrışmalar dikkat çekti. Lokomotif olarak bilinen bankacılık endeksi haftayı yatay seyrederken; sanayi endeksi yüzde 2,31, holding endeksi ise yüzde 5,72 oranında değer kazanarak yükselişe öncülük etti.

HAFTANIN YILDIZLARI VE KAYBETTİRENLERİ

Yatırımcıların radarına giren hisselerde ise "Kiler" rüzgarı esti. BIST 100’de haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri şöyle sıralandı:

Yükseliş Liderleri:

• Kiler Holding (KLRHO): Yüzde 34,76

• Katılım Evim (KTLEV): Yüzde 33,84

• Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU): Yüzde 24,00

Haftanın Kaybettirenleri:

• Sasa Polyester (SASA): -Yüzde 18,34

• Qua Granite (QUAGR): -Yüzde 17,05

• Grainturk Holding (GRTHO): -Yüzde 16,20

EN DEĞERLİ ŞİRKETLER LİGİNDE SÜRPRİZ SIRALAMA

Borsa İstanbul’un piyasa değeri en yüksek şirketler listesinde ASELSAN liderliğini korurken, ikincilik koltuğundaki değişim dikkat çekti.

• ASELSAN (ASELS): 1 trilyon 276 milyar TL piyasa değeri ile zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

• Kiler Holding (KILER): Haftalık sert yükselişin ardından 718 milyar 250 milyon TL piyasa değerine ulaşarak dev bankaları geride bıraktı ve ikinci sıraya yerleşti.

• Garanti BBVA (GARAN): 611 milyar 100 milyon TL ile haftayı üçüncü sırada tamamladı.

HACİM LİDERİ THY OLDU

Yatırımcı ilgisinin yoğun olduğu haftada toplam işlem hacmi 636 milyar 757 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Hacim pastasında en büyük payı alan hisseler ise şunlar oldu:

• Türk Hava Yolları (THYAO): 66,4 Milyar TL

• Aselsan (ASELS): 44,4 Milyar TL

• İş Bankası (ISCTR): 36,7 Milyar TL

