2025 yılı enflasyon verileri sonrası 2026 emekli aylıkları belirlendi. Ancak yapılan artışlar, Türkiye’nin uluslararası endekslerdeki gerileyişini durdurmaya yetmedi.

AVRUPA İLE ARADAKİ MAKAS AÇILIYOR

Uluslararası raporlar, Türkiye'deki emeklilerin ekonomik durumunun Avrupa ülkelerinin çok gerisinde kaldığını ortaya koyuyor:

Sondan İkinciyiz: Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) araştırmasına göre, Türkiye emekli aylığı tutarında Avrupa ülkeleri arasında sondan ikinci sırada yer alıyor.

Gelir Adaletsizliğinde İlk 5’teyiz: OECD’nin 2025 raporuna göre Türkiye, 38 ülke arasında 65 yaş üstü nüfusta gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu 5. ülke oldu.

Küresel Emeklilik Endeksi: Türkiye, 2025 yılı itibarıyla 52 ülke arasında sondan dördüncü sıraya yerleşerek küresel standartların altında kaldı.

Emekli-Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender, bu farkı şu sözlerle özetliyor: "Avrupa’da emeklilere bakıyoruz, bir aylıkları Türkiye’ye gelip burada iki-üç ay kalmalarına yetiyor. Bizse artan ulaşım fiyatları nedeniyle yan mahalleye bile geçemiyoruz."

2026 EMEKLİ MAAŞLARINDA SON DURUM

Türkiye’deki geçim zorluğu ve artan kira giderleri üzerine hükümet, taban maaşlar için yeni bir adım attı:

Meclis'e Sunulan Teklif: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için öngörülen 18 bin 938 TL’lik en düşük aylık tutarı, gelen tepkiler üzerine 9 Ocak’ta TBMM’ye sunulan yasa teklifiyle 20 bin TL’ye yükseltildi.

Memur Emeklisi: En düşük memur emekli maaşı 27 bin 772 TL oldu.

MAAŞLAR NEDEN BU KADAR DÜŞTÜ?

Uzmanlar, 2008 yılında yapılan yasal değişikliklerin emekli aylıklarını kalıcı olarak düşürdüğünü vurguluyor. Prof. Dr. Aziz Çelik, eğer Türkiye 2003 veya 2009 yılındaki standartlarını koruyabilseydi, bugün emekli maaşlarının mevcut rakamın iki katı olması gerektiğini belirtiyor. 2000’li yıllarda asgari ücretin 1,3 katı olan en düşük emekli aylığı, 2026 itibarıyla asgari ücretin ancak %70’ine kadar gerilemiş durumda.

Kaynak: Dünya