Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin üretim gücündeki artışı ve gelecek yılın ekonomi politikalarını değerlendirdi. Sanayi üretimindeki takvim etkisinden arındırılmış yıllık artışın yüzde 2,4 olduğunu belirten Şimşek, Ocak-Kasım dönemindeki yıllık büyümenin ise yüzde 3,5 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

İYİLEŞME GENELE YAYILIYOR

İmalat sanayisindeki 24 alt sektörün 19’unda aylık bazda büyüme görüldüğünü ifade eden Bakan Şimşek, bu durumun sektördeki toparlanmanın genele yayıldığının bir göstergesi olduğunu belirtti. Şimşek, özellikle sermaye malı ve yüksek teknoloji gruplarındaki güçlü seyrin, yüksek katma değerli üretimi ve orta-uzun vadeli büyüme potansiyelini artırdığını vurguladı.

Kasımda sanayi üretimi, takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 2,4 artarken ocak-kasım döneminde yıllık büyüme yüzde 3,5 oldu.



İmalat sanayisinde, 24 alt sektörün 19’unda aylık bazda görülen büyüme, iyileşmenin genele yayıldığını gösteriyor.



Sermaye malı ve yüksek… pic.twitter.com/Lf3K4LOCBG — Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 10, 2026

2026 HEDEFLERİ: VERİMLİLİK VE REKABETÇİLİK

Bakan Şimşek, 2026 yılı için belirlenen stratejik hedefleri şu sözlerle aktardı:

Reform Yılı: 2026 yılı "Reform Yılı" olarak ilan edildi.

Kaynak Kullanımı: Kaynakların etkin kullanımını esas alan politikalar hızlandırılacak.

İstihdam ve Dönüşüm: İstihdamı gözeten; sanayide verimlilik, rekabetçilik ve sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm hedefleniyor.