KKTC'de binlerce çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri neticelendi.

Komisyon, 2025 yılının temmuz ayında belirlenen rakamın üzerine yüzde 18,39 oranında artış yaparak 2026 yılının ilk asgari ücretini açıkladı.

BRÜT 60 BİN SINIRI AŞILDI

Komisyonun oy çokluğu ile aldığı karara göre yeni rakamlar şu şekilde güncellendi:

• Brüt Asgari Ücret: 60.618 TL

• Net Asgari Ücret: 52.738 TL

KKTC’de 1 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe giren bir önceki asgari ücret brüt 51 bin 200 TL, net ise 44 bin 546 TL olarak uygulanıyordu.

Türkiye’de ise 2026 yılı boyunca geçerli olacak yeni asgari ücret tutarı brüt 33.030,00 TL, net 28.075,50 TL olarak belirlenmişti.

BAKAN HASİPOĞLU’NDAN 12 BİN TL’LİK EK DESTEK MÜJDESİ

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, sadece maaş artışıyla kalınmayacağını, dar gelirli vatandaşlar için ek bir destek mekanizmasının devreye gireceğini duyurdu.

Bakan Hasipoğlu, KKTC vatandaşı olan ve sadece asgari ücret geliriyle geçinen çalışanlara yıl içinde toplam 12 bin TL nakdi destek sağlanacağını açıkladı. Destek planına göre ödemeler iki taksit halinde yapılacak:

Şubat Ayı: 6.000 TL

Mart Ayı: 6.000 TL

SENDİKADAN "KOMİK ZAM" ÇIKIŞI: İTİRAZ KAPIDA

Hükümet ve işveren kanadının oylarıyla belirlenen yeni ücrete, işçi tarafını masada temsil eden Hür-İş Federasyonu'ndan itiraz geldi.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yüzde 18,39'luk artış oranını hayat pahalılığı karşısında yetersiz bularak, "Bu oran çok komik" ifadesini kullandı.

Serdaroğlu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun aldığı bu kararı kabul etmediklerini ve yasal haklarını kullanarak karara resmen itiraz edeceklerini bildirdi.

İtiraz sürecinin başlamasıyla birlikte komisyonun önümüzdeki günlerde yeniden toplanması bekleniyor.