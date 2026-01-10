Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz’ın 2025 yılı değerlendirmesi ve 2026 projeksiyonlarına dair yaptığı açıklamalar, elektrik faturalarında artış beklentisini güçlendirdi.

Yılmaz, enflasyon rakamları ile enerji fiyatları arasındaki makasa dikkat çekerek, yeni bir tarife değişikliği için tarih verdi.

EPDK BAŞKANI: "ŞUBAT AYINDA HESAP YAPACAĞIZ"

Dün paylaştığı açıklamasında elektriğe zam gelip gelmeyeceği konusundaki soruları yanıtlayan EPDK Başkanı Yılmaz, maliyet artışlarına vurgu yapmıştı. Son 4 yıldaki enflasyon artışına kıyasla elektriğin ucuz kaldığını savunan Yılmaz’ın ifadeleri şöyle oldu:

"Şubat ayında oturup hesap yapacağız, yine bir düzenleme yapabiliriz. Son 4 senede enflasyon yaklaşık yüzde 400'lere ulaştı ancak elektriğe bu sürede yapılan zam yüzde 89 seviyesinde kaldı. Şu an en az zammın yapıldığı sektör elektrik."

Bu açıklama, şubat ayında genel tarifelerde bir artış yaşanma ihtimalini masaya yatırırken, asıl büyük şok yüksek tüketim yapan aboneleri bekliyor.

4 BİN KİLOVAT SINIRI: "GİZLİ ZAM" DEVREDE

Yeni dönemde faturaları kabartacak asıl düzenleme, "kademeli tarife" ve "sübvansiyon kaldırma" uygulamasında yatıyor. Devletin sağladığı enerji desteğinin, belirli bir tüketimin üzerindeki hanelerden çekilmesi planlanıyor.

Düzenlemeye göre yıllık 4 bin kilovatsaat (kWh) tüketim limitini aşan aboneler, devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak. Bu durum, söz konusu aboneler için faturaların doğrudan maliyet bedelleri üzerinden hesaplanması, yani "gizli bir zam" anlamına geliyor.

FATURA NASIL KATLANACAK?

Destek sınırının aşılması durumunda yaşanacak mali tablo ise şöyle öngörülüyor:

• Aylık Sınır: Yıllık 4 bin kWh sınırı, aylık ortalama 333 kWh tüketime denk geliyor.

• Mevcut Tutar: Şu anki tarifelerle 333 kWh tüketim yapan bir hane yaklaşık 984 TL fatura ödüyor.

• Desteksiz Tutar: Bu limit aşıldığında devlet desteği devre dışı kalacağı için faturaya yüzde 150 ile yüzde 160 oranında bir artış yansıması bekleniyor.

15 MİLYON HANE ETKİLENEBİLİR

Bu düzenlemenin sadece lüks tüketimi değil, geniş bir kesimi etkilemesi bekleniyor.

Yapılan projeksiyonlara göre yaklaşık 15 milyon hane, yani nüfusun önemli bir bölümü (yaklaşık 45 milyon kişi) bu "desteksiz tarife" kapsamına girme riskiyle karşı karşıya.

Vatandaşlar şimdi, şubat ayında EPDK'nın yapacağı maliyet hesabını ve 4 bin kilovat sınırının faturalara nasıl yansıyacağını merakla bekliyor.