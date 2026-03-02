Bolu’da hareketli saatler yaşanıyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
28 Şubat tarihinde başlatılan operasyonla jandarma tarafından gözaltına alınan Özcan ve beraberindeki 12 kişi, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.
Savcılıkta sorgusu tamamlanan Tanju Özcan’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız hakkında da tutuklama kararı verilmesi istendi.
KİMLER GÖZALTINDA?
Soruşturmanın kapsamı belediyenin üst yönetimini ve meclis üyelerini de içine alıyor.
Adliyeye sevk edilen diğer isimler arasında Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, bazı belediye meclis üyeleri (Mehmet Ağan, Buse Özkan, Sinan Pekcan, Cahit Görüş) ve birim müdürleri bulunuyor.
SIRADA NE VAR?
Gözaltındaki isimlerin tutuklanıp tutuklanmayacağına dair nihai karar, sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilecek. Kamuoyu, davanın sonucunu merakla bekliyor.