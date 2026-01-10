Küresel petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketler, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Yılın ilk günlerinde araç sahiplerini karşılayan yeni tarife, dizel araç sahiplerini sevindirirken LPG kullanıcılarını üzdü.

Araç sahiplerine müjde! Motorine indirim geldi: Tabelaya yansıdı

BRENT PETROLDE "VENEZUELA" ETKİSİ

Akaryakıt fiyatlarındaki bu değişimin arkasındaki ana neden, küresel enerji piyasalarındaki son gelişmeler oldu.

ABD’nin Venezuela’ya yönelik operasyonları sonrası bu ülkeden petrol alacağını duyurması, arz endişelerini hafifleterek fiyatları aşağı çekti.

Bu stratejik hamleyle birlikte Brent petrolün varil fiyatı 63,34 dolara kadar geriledi.

Uluslararası piyasalardaki bu düşüş, iç piyasada motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

İNDİRİM VE ZAM ORANLARI

Yeni fiyat düzenlemesi 10 Ocak 2026 Cumartesi gününden itibaren pompaya şu şekilde yansıdı:

• Motorin (Dizel): Litre fiyatında 93 kuruşluk indirim yapıldı.

• Otogaz (LPG): Litre fiyatında 25 kuruşluk zam yapıldı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (10 OCAK 2026)

Yapılan son değişikliklerin ardından üç büyükşehirde oluşan ortalama akaryakıt fiyatları aşağıdaki tabloda derlenmiştir:

Sektör temsilcileri, petrol piyasasındaki jeopolitik gelişmelerin ve döviz kurlarındaki seyrin önümüzdeki günlerde fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor.