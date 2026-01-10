Akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen Brent petrol, ABD’nin Venezuela’ya yönelik operasyonunun ardından düşüşe geçti. Küresel piyasalardaki bu gerileme, yurt içinde motorin kullanan sürücülerin yüzünü güldürdü.

MOTORİNDE 85 KURUŞLUK İNDİRİM

Gece yarısından itibaren motorin grubunda ortalama 85 kuruşluk bir indirim yapıldı. Yeni fiyatlar 10 Ocak sabahı itibarıyla pompalara yansırken; benzin ve LPG grubunda ise şu an için herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

10 OCAK 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 53.17 TL

Motorin: 53.45 TL (İndirim sonrası)

LPG: 29.29 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 53.01 TL

Motorin: 53.40 TL (İndirim sonrası)

LPG: 29.69 TL

Ankara

Benzin: 54.04 TL

Motorin: 54.65 TL (İndirim sonrası)

LPG: 29.17 TL

İzmir

Benzin: 54.37 TL

Motorin: 53.40 TL (İndirim sonrası)

LPG: 29.09 TL

Bursa

Benzin: 54.17 TL

Motorin: 54.67 TL

LPG: 28.69 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ve dolar kurundaki değişimler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Dağıtım firmaları, bu hesaplamalara dayanarak serbest piyasa ve rekabet koşulları çerçevesinde kentlere göre küçük farklılıklar içeren satış fiyatlarını belirliyor.