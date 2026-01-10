Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 48 il için “sarı kodlu” meteorolojik uyarı yayımladı. Uyarı yapılan illerde kar yağışı, kuvvetli rüzgâr, sağanak, buzlanma ve don riski öne çıkarken, gözler olası okul tatili kararlarına çevrildi.

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre pazar gecesinden itibaren hava sıcaklıkları hızla düşecek. Birçok bölgede yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenirken; özellikle Marmara, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı tahmin ediliyor.

Ani sıcaklık düşüşüyle birlikte buzlanma ve don olaylarının yaygınlaşabileceği, kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın ise ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtiliyor. Yetkililer, sürücüler başta olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıyor.

Okullar tatil edilecek mi?

Şu ana kadar Milli Eğitim Bakanlığı veya valilikler tarafından ülke genelinde alınmış resmi bir tatil kararı bulunmuyor. Okulların tatil edilip edilmeyeceği, hava koşullarının seyrine göre il ve ilçe bazında valilikler tarafından değerlendirilecek.

Meteorolojik uyarıların ardından birçok ilde veliler ve öğrenciler gelişmeleri yakından takip ederken, olası tatil kararlarının pazartesi sabah saatlerinde valilikler tarafından açıklanabileceği ifade ediliyor.

Yetkililerden kritik uyarı

Uzmanlar; özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma, tipi, kuvvetli rüzgâr ve görüş mesafesinde düşüş riskine dikkat çekerek, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması ve resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.