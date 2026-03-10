Bankacılık işlemlerinde alınan ücretler, kart aidatları ve kredi masrafları son yıllarda kullanıcıların en çok şikâyet ettiği konular arasında yer alıyor. Tam da bu noktada Enpara, hem masrafsız bankacılık hem de nakit iade fırsatını bir arada sunan yeni kampanyasıyla dikkat çekiyor. Belirlenen tarihler arasında müşteri olanlar, kalıcı masraf avantajı elde ederken 1.000 TL’ye varan nakit iade fırsatından da yararlanabiliyor.

31 Mart’a Kadar Başvuranlara Ömür Boyu Masrafsız Bankacılık

Kampanya kapsamında 31 Mart 2026 gün sonuna kadar Enpara müşterisi olan kullanıcılar, bankacılık işlemlerinde ücret ödemeden işlem yapabiliyor.

EFT, FAST ve havale işlemleri ücretsiz sunulurken, fatura ödeme işlemlerinden de herhangi bir ücret alınmıyor. Bununla birlikte kredi kartı aidatı bulunmuyor ve kredi kullanımı sırasında dosya masrafı yansıtılmıyor.

Başvuru süreci ise tamamen dijital ortamda ilerliyor. Şubeye gitmeye gerek kalmadan, cep telefonu üzerinden yapılacak kısa bir görüntülü görüşme ile müşteri olma işlemi tamamlanabiliyor.

İlk 1.000 TL ve Üzeri Harcamaya 1.000 TL Nakit İade

Kampanyanın en dikkat çeken kısmı ise harcamaya bağlı nakit iade fırsatı.

31 Mart 2026’ya kadar başvurusunu tamamlayan yeni müşterilerin, 23 Nisan 2026 Perşembe gün sonuna kadar Encard veya sanal Encard ile tek seferde yapacağı ilk 1.000 TL ve üzeri harcamanın 1.000 TL’si nakit olarak iade ediliyor.

Kazanılan ödül tutarı 30 Nisan 2026 tarihinde müşterinin vadesiz TL hesabına yatırılıyor. Böylece hem yapılan harcama geri kazanılıyor hem de bankacılık hizmetlerinden masrafsız şekilde yararlanma imkânı sağlanıyor.