10 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak dev finalin başlama saati, meteorolojik uyarılar dikkate alınarak 18.45'e çekildi.

Bu değişiklikle eş zamanlı olarak, stadyum bölgesindeki yoğunluk ve güvenlik tedbirleri kapsamında METRO İstanbul ve Marmaray hatlarında geçici kapatma kararları alındı.

METRO İSTANBUL’DAN "TARAFTAR AYARLI" ULAŞIM PLANI

Metro İstanbul, Valilik kararı doğrultusunda M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı’nın maç günü 15.00 ile 00.00 saatleri arasında genel işletmeye kapatılacağını duyurdu.

M9 hattı bu saatler arasında sadece biletli taraftarların stadyuma tahliyesi için "ekspres" olarak çalışacak.

Normal yolcuların mağdur olmaması adına, Ataköy ile Ziya Gökalp istasyonları arasında İETT otobüsleri ring seferi yapacak.

Taraftarlar Stada Nasıl Gidecek? (Buluşma Noktaları)

Güvenlik önlemleri kapsamında iki takım taraftarları için farklı güzergahlar ve buluşma noktaları belirlendi:

• Galatasaray Taraftarı İçin:

Buluşma noktası M3 Bakırköy-Kayaşehir Hattı üzerindeki İkitelli Sanayi İstasyonu olacak.

Burada yapılacak bilet kontrolünün ardından taraftarlar, M9 hattına aktarma yaparak aktarmasız (ekspres) seferlerle Olimpiyat Stadı'na taşınacak.

• Fenerbahçe Taraftarı İçin:

Buluşma noktası M9 Ataköy-Olimpiyat Hattı üzerindeki Ataköy ve Yenibosna istasyonları olarak belirlendi.

Bilet kontrolleri turnikelerde yapıldıktan sonra sarı-lacivertli taraftarlar ekspres metro seferleriyle doğrudan stada ulaştırılacak.

MARMARAY VE SİRKECİ HATTINDA 4 SAATLİK KESİNTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray'da da maç tedbirleri kapsamında kısıtlamaya gidiliyor. 10 Ocak Cumartesi günü 14.00 - 18.00 saatleri arasında şu istasyonlar yolcu giriş-çıkışına kapatılacak:

• Marmaray: Zeytinburnu ve Kazlıçeşme İstasyonları.

• Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistemi: Kazlıçeşme ve Yedikule İstasyonları.

İETT VE METROBÜS SEFERLERİ ARTIRILIYOR

Toplu taşımadaki yükü hafifletmek isteyen İETT, maç günü bölgedeki 304 mevcut sefere ek olarak 250 ilave otobüs seferi planladı.

Ayrıca İstanbul'un ana ulaşım damarı olan Metrobüs hattında da taraftar yoğunluğu düşünülerek 200 ek sefer devreye alınacak.

Maça gidecek taraftarların ve o saatlerde belirtilen güzergahları kullanacak İstanbulluların, kapatılan durakları ve değiştirilen saatleri dikkate alarak planlama yapmaları önem taşıyor.