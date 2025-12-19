"Yatırımcılar Henüz Her Şeyi Görmedi"

BofA stratejistlerine göre, şu anki fiyatlar sadece bir başlangıç. Bankanın gizli raporunda, altının mevcut seviyelerinden geri adım atmayacağı, aksine "Kusursuz Fırtına" (Perfect Storm) etkisinin devreye gireceği belirtiliyor. Bankaya göre, Batılı yatırımcıların henüz tam olarak devreye girmemiş olması, altın fiyatlarını dolara taşıyacak olan o "gizemli" itici gücü oluşturuyor.

JPMorgan'dan "Konfeti" Uyarısı!

Altın için bir diğer çarpıcı yorum ise JPMorgan'dan geldi. Banka, piyasada yaşanan son düzeltmeyi "büyük rallinin son yakıt ikmali" olarak tanımladı. Analistler, 2026 yılı sonu için hedeflerini dolar olarak güncellerken, piyasadaki "ayıların" (düşüş bekleyenlerin) yakında havlu atacağını iddia etti.

Gram Altında "Fırtına Öncesi Sessizlik"

Yurt içinde gram altın 5.950 TL seviyelerinde nefes alırken, ABD'li uzmanların bu tahminleri Türkiye'deki yatırımcıyı da heyecanlandırdı. Eğer ons altın beklenen fırlamayı yaparsa, gram altının sadece birkaç ay içinde 6.500 TL bandını aşması kaçınılmaz görülüyor.

Kritik Soru: