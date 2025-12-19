Haber Global'in canlı yayınına katılan İslam Memiş, haftanın en çok beklenen verisi olan ABD enflasyonunun, beklentileri altüst ettiğini söyledi. İslam Memiş, piyasaların yüzde 3,1 beklediği verinin yüzde 2,7 olarak açıklandığını belirterek şu analizi yaptı:

• Fed Beklentisi: Bu ciddi düşüş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Ocak ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapma ihtimalini yüzde 90'ın üzerine taşıdı.

• Piyasa Tepkisi: Veri sonrası sert dalgalanmalar yaşansa da altın ve gümüş gibi değerli metaller güçlü duruşunu koruyor.

GÜMÜŞ: 2025’İN MUTLAK GALİBİ

Gümüşün bu yılı "birinci" kapatacağını vurgulayan Memiş, yatırımcısına sağladığı getiriyi rakamlarla özetledi:

İslam Memiş, gümüşün gram bazında yüzde 170, ons bazında ise yüzde 100 kazanç sağlayarak altın da dahil tüm yatırım araçlarını geride bıraktığını söyledi. Memiş, "Ancak daha önce de söylediğim gibi, bu seviyeler artık kısa vadeli alım için uygun seviyeler değil. Zamanında alım yapanlar ciddi kazanç elde etti." dedi.

1 Ocak’tan itibaren Çin’in gümüş ihracatında kısıtlamaya gidebileceğine dikkat çeken Memiş, "Kazancın olduğu yerde vergi de olur" diyerek dünya genelinde gümüş kazançlarına yönelik yeni vergi düzenlemeleri gelebileceği sinyalini verdi.

FİZİKİ ALTIN MI, DARPHANE SERTİFİKASI (S1) MI?

Fiziki altın alımında yaşanan fiyat makasları ve işçilik maliyetleri nedeniyle son dönemde önerdiği Darphane Altın Sertifikası (S1) konusundaki tartışmalara da değinen Memiş:

• Devlet Garantisi: Sertifikaların Darphane güvencesinde olduğunu ve 2026 yılında ihraç miktarlarının artacağını öngördüğünü belirtti.

• Avantaj: Paketlemedeki fiyat istismarlarından kaçınmak isteyenler için fizikiye çevrilebilen bu "kağıt altın" modelinin daha şeffaf olduğunu vurguladı.

PETROL PİYASASINDA "VENEZUELA" HAREKETLİLİĞİ

Enerji tarafındaki gelişmeleri de yakından takip eden uzman, petrol fiyatlarında kritik bir eşikte olunduğunu söyledi:

• 58 Dolar Kritik: Venezuela hattındaki haber akışıyla petrol 58 dolar seviyesine kadar geriledi.

• Düşüş Sürebilir: Eğer bu seviye kalıcı olarak kırılırsa, 2026 başında 48-49 dolar bandı, hatta 40'lı rakamlar yeniden gündeme gelebilir.