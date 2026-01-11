Son yıllarda obezite, diyabet ve metabolik hastalıkların artışı, rafine şekere karşı küresel ölçekte ciddi bir sorgulamayı beraberinde getirdi. Bu süreçte gıda devleri, hem kalorisiz hem de doğal kökenli alternatiflere yöneldi. İşte tam bu noktada, Güney Amerika kökenli bir bitki olan stevia, küresel gıda endüstrisinin en stratejik hammaddelerinden biri haline geldi.

ŞEKERDEN YÜZLERCE KAT DAHA TATLI

Stevia yaprağı, içeriğinde bulunan doğal bileşenler sayesinde şekerden yaklaşık 200–300 kat daha tatlı. Buna rağmen neredeyse sıfır kaloriye sahip olması, onu diyet ürünlerinden gazlı içeceklere, sporcu gıdalarından ilaç sanayine kadar çok geniş bir kullanım alanına taşıyor.

Bugün dünya genelinde “şekersiz” etiketiyle satılan birçok içecekte, tatlandırıcı olarak stevia türevleri kullanılıyor.

DEĞERİ TARLADA DEĞİL, LABORATUVARDA KATLANIYOR

Stevia’yı sıradan bir tarım ürünü olmaktan çıkaran asıl unsur, işleme süreci. Yaprağın kendisi değil, ondan elde edilen yüksek saflıktaki özütler ve kristaller küresel pazarda değer görüyor. Bu aşamadan sonra ürün, kilogram bazında klasik tarım ürünlerinden tamamen koparak, dönem dönem değerli emtialarla kıyaslanan fiyatlara ulaşabiliyor.

Uzmanlara göre “kilosu servet değerinde” söyleminin arkasında, tam olarak bu yüksek katma değer zinciri yatıyor.

BAZI ÜLKELERDE TARIM DEĞİL, ENDÜSTRİ KOLU

Paraguay, Çin ve bazı Güneydoğu Asya ülkeleri, stevia üretimini sadece tarım faaliyeti olarak değil, entegre bir sanayi alanı olarak konumlandırmış durumda. Bu ülkelerde stevia;

çiftçiler, ekstraksiyon tesisleri, gıda devleri ve ihracat ağlarıyla birlikte çok katmanlı bir ekonomik ekosistem oluşturuyor. Küresel markalarla yapılan uzun vadeli tedarik anlaşmaları, bu yaprağı yetiştiren bölgelerde ciddi gelir kapıları açmış durumda.

TÜRKİYE’DE NEDEN YAYGIN DEĞİL?

Türkiye’de stevia üzerine deneme ekimleri bulunsa da, ticari ölçekte yaygın ve endüstriyel bir üretimden söz etmek henüz mümkün değil. Bunun temel nedeni ise yalnızca tarım değil, işleme altyapısının eksikliği. Çünkü stevia asıl parasını tarlada değil, rafine edildiği tesislerde kazanıyor.

Bu nedenle Türkiye pazarında kullanılan stevia türevlerinin büyük bölümü ithalat yoluyla temin ediliyor.

TARIM ÜRÜNÜ DEĞİL, STRATEJİK HAMMADDE

Tarım ekonomistlerine göre stevia örneği, yeni dönemin tarım anlayışını net biçimde ortaya koyuyor: Zengin eden şey ürünün kendisi değil, ondan üretilen teknoloji, MARKA ve ihracat zinciri.

Küresel şeker karşıtı politikalar, sağlıklı yaşam trendi ve fonksiyonel gıda pazarındaki büyüme sürdükçe, stevia benzeri ürünlerin hem stratejik hem de ekonomik değerinin artarak devam etmesi bekleniyor.