BIST 100 endeksindeki dalgalı seyre rağmen enerji sektörü, Astor öncülüğünde pozitif ayrışmaya devam ediyor.

Kasım ayı ortalarında 90 TL bandında seyreden hisse, son 30 günde sergilediği performansla 112,90 TL seviyesine ulaşarak yatırımcısına yüzde 22,32 oranında getiri sağladı.

Piyasa değeri 112,47 milyar TL'ye ulaşan dev şirket için aracı kurumlar ise "yükseliş daha yeni başlıyor olabilir" mesajı veriyor.

RALLİ NEDEN BAŞLADI?

Analistler, Astor’daki bu sert yükselişi şirketin ihracat odaklı büyüme stratejisine ve teknik olarak "aşırı satım" bölgesinden gelen güçlü tepkiye bağlıyor.

Özellikle Turquality programı kapsamına alınması ve yurt dışı siparişlerdeki artış beklentisi, hisseyi yeniden kurumsal yatırımcıların radarına soktu.

Teknik analiz tarafında ise kritik 100 TL direncinin hacimli kırılması, yükseliş trendini teyit eden en önemli gelişme oldu.

4 DEV KURUMDAN "AL" TAVSİYESİ VE REKOR HEDEFLER

Hissenin bu performansı sonrası gözler güncel değerleme raporlarına çevrildi. Aracı kurumlar, Astor'un mevcut 113 TL'lik fiyatını, şirketin potansiyeline göre hala "iskontolu" buluyor.

İşte öne çıkan 4 aracı kurumun Astor Enerji için belirlediği güncel hedef fiyatlar ve getiri potansiyelleri:

1. Bulls Yatırım: Zirve Hedefi En iyimser tablolardan birini çizen Bulls Yatırım, Astor için hedef fiyatını 217,45 TL olarak belirledi. Kurum, şirketin büyüme hikayesine güvenerek "Endeks Üstü Getiri" tavsiyesini koruyor.

• Potansiyel Getiri: ~yüzde 92

2. ÜNLÜ & Co: Model Portföyün Yıldızı Kurumsal tarafta güçlü analizleriyle bilinen ÜNLÜ & Co, Astor’u model portföyünde tutmaya devam ediyor. Kurumun belirlediği hedef fiyat 213,00 TL.

• Potansiyel Getiri: ~yüzde 88

3. Tera Yatırım: 190 TL Sınırında Sektör raporlarıyla dikkat çeken Tera Yatırım, Astor için 189,50 TL hedef fiyat öngörüyor. Kurum, özellikle enerji altyapı yatırımlarının şirkete olumlu yansıyacağını belirtiyor.

• Potansiyel Getiri: ~yüzde 67

4. Deniz Yatırım / İş Yatırım Konsensüsü: Borsanın lokomotif kurumlarından Deniz Yatırım ve İş Yatırım ise benzer seviyeleri işaret ediyor. Her iki kurum da 183,00 TL hedef fiyat ile "AL" tavsiyesini sürdürüyor.

• Potansiyel Getiri: ~yüzde 61

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Uzmanlar, hissenin kısa vadede 105-106 TL seviyelerini destek, 120-130 TL bandını ise ilk direnç bölgesi olarak izliyor.

Orta ve uzun vadeli düşünenler için ise aracı kurumların ortalama hedef fiyatları, hissenin önünde hala yüzde 60 ila yüzde 90 arasında bir marj olduğunu gösteriyor.

Yasal Uyarı: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Veriler aracı kurum raporlarından derlenmiştir.