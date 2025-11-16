Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş cep telefonu ve elektronik ürün satışı yapan bir firma hakkında CİMER ve e-Devlet üzerinden gelen yoğun şikayetler üzerine inceleme ve denetim süreci başlatıldığını açıkladı. Bakanlık, ilgili şirketin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında "Yenileme Yetki Belgesi" sahibi olduğunu ve yetkili yenileme merkezi statüsünde faaliyet yürüttüğünü belirtti.

TONLARCA ŞİKAYET YAPILDI

Şikayetlerde, kullanılmış ürünlerin değerleme ve bedel ödeme süreçlerinin zamanında tamamlanmadığı, garanti kapsamındaki hakların tüketicilere kullandırılmadığı, yenilenen telefonların IMEI numaralarının klonlanmış ya da kayıp–kaçak–çalıntı cihazlara ait olduğu yönünde iddialar öne çıktı. Ayrıca yenileme işlemleri sırasında yapılan parça değişikliklerinin sertifikalara işlenmediği, bazı satışların sertifikasız olarak gerçekleştirildiği ve ilan-reklam içerikleriyle uyuşmayan uygulamaların bulunduğu da başvurularda dile getirildi.

"YENİLEME YETKİ BELGESİ" UYARISI

Bakanlık, vatandaşlara yenilenmiş telefon ve elektronik ürün alırken mutlaka Yenileme Yetki Belgesi bulunan firmaları tercih etmeleri çağrısı yaptı. Ayrıca olası mağduriyetlerde Alo 175 Tüketici Danışma Hattı veya CİMER üzerinden başvuru yapılabileceği hatırlatıldı.