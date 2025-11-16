29 Eylül–13 Kasım dönemine ait LSEG verilerine göre teknoloji şirketlerinin yeniden bazlanmış grafiklerinde yapay zekâ rallisinin ivme kaybettiği net biçimde görülüyor. Meta ve Oracle hisseleri aşağı yönlü seyrini sürdürürken, GPU kiralama altyapısı sunan CoreWeave’deki sert değer kaybı tablonun en dikkat çekici kısmını oluşturdu.

Financial Times, yatırımcıların özellikle “AI altyapısı için aşırı agresif harcama yarışının” yarattığı borçlanma baskısından endişe duyduğunu aktarıyor. Bu baskı artık hisse fiyatlarına da yansımış durumda.

COREWEAVE’DE ÇÖKÜŞ HIZLANDI

NVIDIA ekosisteminin önemli GPU kiralama sağlayıcısı CoreWeave’in hissesi son haftalarda en sert gerilemeyi yaşayan teknoloji şirketlerinden biri oldu. 110 seviyesinden 65 bandına kadar uzanan değer kaybı, AI bulut ve GPU talebinde kısa vadede dengelenme başladığına işaret ediyor.

FT analizlerine göre, özellikle AI odaklı veri merkezi yatırımlarında “beklentilerin üzerinde hızlanan maliyet artışı” yatırımcı güveninde kırılma yarattı.

ORACLE’IN DEV BORÇLANMASI PİYASADA TEDİRGİNLİK YARATTI

Financial Times, Oracle’ın yalnızca Eylül ayında 18 milyar dolarlık tahvil ihracı yaptığını ve bunun açık şekilde yapay zekâ altyapısı için finansman sağlama amacı taşıdığını yazdı.

Bu borçlanma büyüklüğü, piyasalarda “AI rekabeti finansal dengeleri zorluyor” algısını güçlendirdi. Yatırımcıların tahvil tarafında da temkinli pozisyona geçtiği, teknoloji devlerinin agresif AI yatırımlarının sürdürülebilirliğinin sorgulandığı belirtiliyor.

FT’ye göre bu durum “sadece hisse senetleri değil, geniş teknoloji sektörünün borçlanma maliyetlerinde de baskı yaratıyor.”

ALPHABET POZİTİF AYRIŞAN TEK BÜYÜK OYUNCU

Meta ve Oracle zayıf bir görünüm sunarken Alphabet grafikte en dirençli performansı sergileyen şirket oldu. Google’ın yapay zekâ yatırımlarını daha dengeli bir sermaye yapısıyla sürdürmesi, satış baskısını sınırlı tuttu.

Financial Times, Alphabet’in özellikle “harcama-kompozisyonunu kontrollü yönetmesinin” yatırımcı tarafında güven tazelediğini aktarıyor.

AI RALLİSİ NEDEN YAVAŞLIYOR?

FT’nin analizleri bu süreçte üç temel faktöre işaret ediyor:

Altyapı maliyetlerinde dramatik artış: Veri merkezleri, enerji maliyetleri, soğutma sistemleri ve GPU arzının yarattığı yüksek finansman ihtiyacı.

Şirketlerin harcamayı yeniden dengelemesi: Bulut ve AI yatırımları 2023–2024 dönemindeki hızın ardından daha temkinli faza geçiyor.

Yüksek borçlanma ihtiyacı: AI yarışına katılmak isteyen şirketlerin agresif tahvil ihraçları yatırımcı risk algısını yükseltiyor.

Financial Times’a göre eğer veri merkezi yatırımlarında %20’lik bir yavaşlama yaşanırsa, geniş teknoloji endekslerinde de değerleme baskısı artabilir.

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR