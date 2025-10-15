Borsa İstanbul’da satış dalgası hız kesmeden devam ediyor. BİST 50 endeksindeki birçok hisse, kritik destek seviyelerine kadar gerilerken yatırımcıların gözü artık “tepki nereden gelir?” sorusuna çevrildi. Endekste 10.200 puan altı kapanışlar satış baskısını artırırken, yukarıda 10.700–10.900 bandı ilk direnç bölgesi olarak izleniyor. Uzmanlar, özellikle düşük hacimli yükselişlerin kalıcılık göstermediğini ve tepki alımlarının ancak bu bölge aşılırsa anlam kazanabileceğini belirtiyor.

KONTR SERT DÜŞÜŞTE: 400 TL’DEN 32 TL’YE

Son günlerde dikkat çeken hisselerin başında Kontrolmatik Teknoloji (KONTR) geliyor. Geçmişte 400 TL seviyesini test eden hisse, bugün itibarıyla 32 TL seviyesine kadar gerileyerek son yılların en sert düşüşlerinden birine sahne oldu. Teknik olarak 30 TL seviyesi ana destek olarak öne çıkarken, yukarıda 36–38 TL bandı kısa vadeli direnç konumunda. Uzmanlara göre, bu bölgenin hacimli geçilmesi durumunda hissede sınırlı bir tepki oluşabilir; ancak genel eğilim hâlâ zayıf.

ASELSAN 200 TL SINIRINDA TUTUNUYOR

Aselsan (ASELS) tarafında 207 TL desteği korunmaya çalışılıyor. Hisse, 200 TL altına sarkmadığı sürece teknik görünümde toparlanma potansiyeli taşıyor. Bankacılık cephesinde Garanti BBVA (GARAN) 115 TL çevresinde tutunmaya devam ederken, Akbank (AKBNK) ve Yapı Kredi (YKBNK) tarafında da satışların hızlandığı görülüyor. Analistler, bankacılık endeksinin kısa vadede zayıf kaldığını ancak genel ekonomik görünümde olası faiz indirimi sinyalleriyle yeniden hareketlenebileceğini vurguluyor.

SANAYİ VE ENERJİ HİSSELERİNDE DURUM FARKI DEĞİL

Sanayi tarafında tablo benzer. Ereğli Demir Çelik (EREGL) 54–55 TL bandındaki desteğini test ederken, Koç Holding (KCHOL) 180 TL civarında yatay bir bantta işlem görüyor. Sabancı Holding (SAHOL) 76 TL civarındaki desteğini koruyor ancak işlem hacmindeki azalma, yatırımcı ilgisinin sınırlı kaldığını gösteriyor. Enerji hisselerinde de zayıf görünüm hâkim; Zorlu Enerji (ZOREN) ve Aksa Enerji (AKSEN) teknik olarak baskı altında.

“AŞIRI SATIM BÖLGESİ TEPKİ GETİREBİLİR”

Uzmanlara göre, BİST 50 hisselerinin büyük bölümünde “aşırı satım” bölgesine yaklaşıldı. Bu durum kısa vadeli bir tepki alımını destekleyebilir. Ancak bu hareketlerin kalıcı hale gelmesi için endeksin 10.700 puan üzerinde kapanış yapması gerektiği belirtiliyor. Aksi durumda mevcut satış baskısının kademeli biçimde devam etmesi bekleniyor.

