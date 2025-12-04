Kripto para piyasalarının en çok takip edilen stratejistlerinden, Fundstrat'ın kurucu ortağı Tom Lee, yine ses getirecek bir analize imza attı. Bitcoin konusundaki başarılı tahminleriyle (permabull) tanınan Wall Street kurdu, bu kez rotayı Ethereum'a ($ETH) çevirdi ve yatırımcıları heyecanlandıran o soruyu sordu: "Bitcoin'in 2017'de başlattığı o efsanevi koşu, şimdi Ethereum için mi başlıyor?"

"TARİH TEKERRÜR EDİYOR": 1.000 DOLARDAN 100.000 DOLARA

Tom Lee, paylaştığı analizde takipçilerine 2017 yılını hatırlattı. Fundstrat müşterilerine Bitcoin'i ilk önerdiklerinde fiyatın sadece 1.000$ seviyesinde olduğunu belirten Lee, geçen 8,5 yılda Bitcoin'in "varoluşsal krizler" atlatarak tam 100 kat (100x) değerlendiğine dikkat çekti.

Ancak bu yolculuk dümdüz bir çizgi değildi:

6 kez %50'den fazla düşüş yaşandı.

3 kez %75'ten fazla çakılma görüldü.

Sonuç: Sabreden (HODL) kazandı.



BÜYÜK İDDİA: "ETHEREUM AYNI SÜPER DÖNGÜYE (SUPERCYCLE) GİRİYOR"

Analizin en can alıcı noktası ise bugüne dair. Lee, Ethereum'un şu anki durumunun, Bitcoin'in 2017'deki haline çok benzediğini savunuyor. Piyasadaki şüphelerin, korkunun ve dalgalanmanın aslında "devasa bir geleceğin fiyatlandığının" işareti olduğunu belirtiyor.

Ünlü analist bombayı şu cümleyle patlatıyor:

"Bugün inanıyoruz ki Ethereum ($ETH) o aynı 'Süper Döngü'ye giriyor."

PEKİ HEDEF RAKAM NE?

Tom Lee'nin "Süper Döngü" teorisi uzun vadeli bir 100x potansiyeline işaret etse de, kısa ve orta vade için verdiği rakamlar da oldukça dikkat çekici.

Fundstrat ve Tom Lee'nin son dönemdeki raporlarına ve açıklamalarına göre beklentiler şöyle şekilleniyor:

Kısa Vadeli Uyarı: Lee, yükselişin "düz bir çizgi" olmayacağı konusunda uyarıyor. Ethereum'un büyük yükselişten önce 2.500$ - 3.000$ bandına kadar geri çekilebileceğini, ancak bunun "tarihi bir alım fırsatı" olacağını belirtiyor.

Ana Hedef (2025-2026): Lee, bu döngü başladığında Ethereum'un hızla 7.000$ ile 9.000$ aralığına yükselebileceğini öngörüyor. Bazı uzun vadeli senaryolarında ise, kurumsal kabul ve ETF'lerin etkisiyle çok daha yüksek seviyelerin (10.000$ üzeri) mümkün olduğunu ima ediyor.

Tom Lee'nin yatırımcılara verdiği ana mesaj net: "Mide bulandırıcı düşüşlere dayanamayan, o 100 katlık yükselişi yakalayamaz."

Eğer Lee haklıysa, Ethereum yatırımcılarını önümüzdeki dönemde hem büyük korku anları hem de devasa kazanç fırsatları bekliyor olabilir.

Yasal Uyarı: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir. Kripto paralar yüksek riskli varlıklardır.