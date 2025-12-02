2 Aralık Salı gününe uyandığımızda kripto para piyasaları, dünkü sert satış dalgasının yaralarını sarmaya çalışıyor. Fed'in faiz indirim döngüsü ve "Noel Rallisi" (Santa Rally) beklentileri sürerken, dünkü düşüşü "yılın son alım fırsatı" olarak değerlendiren kurumsal yatırımcıların iştahı kabarmış durumda.

Peki, 2026’ya girmeden önce cüzdanlarda hangi rakamları görebiliriz?

İşte en güncel projeksiyonlar:

BİTCOİN (BTC): HEDEF 100K PSİKOLOJİSİNİ AŞMAK

Dün yaşanan geri çekilmeye rağmen Bitcoin, kurumsal talebin (ETF girişleri ve şirket rezervleri) desteğiyle hala güçlü duruyor.

Mevcut Durum: Fiyat 100.000$ sınırını zorluyor ancak dünkü satışla bir miktar güç kaybetti.

Yıl Sonu Senaryosu: Analistler, Bitcoin'in 115.000$ - 125.000$ bandına oturmasını bekliyor. Tom Lee gibi boğa piyasası savunucuları, bu düzeltmenin "yay gerilmesi" olduğunu ve yıl sonunda 150.000$ denemesi gelebileceğini savunsa da, daha temkinli tahminler

120.000$ seviyesinde yoğunlaşıyor.

Kritik Seviye: 98.000$ altı kapanışlar "ayı tuzağı" olarak yorumlanıyor.

ETHEREUM (ETH): "UYUYAN DEV" 5.000 DOLARI AŞABİLECEK Mİ?

Bitcoin ve Solana'nın gölgesinde kalan Ethereum için analistler "gecikmiş ralli" beklentisinde. DeFi (Merkeziyetsiz Finans) ekosistemindeki kilitli varlık miktarının artması umut veriyor.

Beklenti: Ethereum'un Bitcoin'e karşı (ETH/BTC paritesinde) değer kazanmaya başlaması bekleniyor.

Yıl Sonu Hedefi: Eğer "Altcoin Sezonu" beklendiği gibi Aralık ortasında başlarsa, ETH için hedef 4.800$ - 5.200$ aralığı.

Risk: Ağ ücretlerindeki (gas fee) artışın kullanıcıları Layer-2 çözümlerine itmesi, ana coindeki baskıyı artırabilir. Ancak kurumsal raporlar 5.000$ seviyesini makul görüyor.

XRP: YILIN SÜRPRİZİ 3 DOLAR YOLUNDA

Yasal savaşların bitmesi ve sınır ötesi ödemelerdeki artışla 2025'in son çeyreğinde parlayan yıldız XRP oldu. Türk yatırımcısının da favorisi olan XRP, volatilitesi yüksek ama potansiyeli en fazla olanlardan.

Rüzgarın Yönü: ABD'deki düzenleyici netlik (SEC davalarının çözümü) XRP'yi ateşledi.

Yıl Sonu Tahmini: Mevcut ivme korunursa ve 2.50$ üzerinde kalıcılık sağlanırsa, XRP için yıl sonu hedefi 3.20$ - 3.50$ olarak revize edildi.

Dikkat: XRP, haber akışına en duyarlı coin. Olası bir ETF onayı haberi bu rakamları bir gecede yukarı taşıyabilir.

YATIRIMCI İÇİN ÖZET: "PANİK YOK, STRATEJİ VAR"

Aralık ayı tarihsel olarak kripto paralar için "yeşil" geçer. Dünkü 1 milyar dolarlık tasfiye, piyasadaki fazla yükün atılması (kaldıraç temizliği) olarak görülüyor.

Strateji: Analistler, düşüşlerde parçalı alım (DCA) yapmanın ve yıl sonu hedeflerine odaklanmanın en sağlıklı yol olduğunu belirtiyor.

(Yasal Uyarı: Bu haberdeki veriler piyasa beklentilerinden derlenmiştir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.)