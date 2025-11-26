26 Kasım 2025 — Bitcoin’in Ekim ayında 126.000 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) görmesinin ardından başlayan düzeltme süreci derinleşiyor. Piyasa 87.000 dolar bandında tutunmaya çalışırken, Morgan Stanley Wealth Management stratejisti Denny Galindo’dan kritik bir uyarı geldi.

"HASAT ZAMANI GELDİ"

Morgan Stanley’in yayınladığı son yatırımcı notunda, kripto para piyasalarının tarihsel döngülerine atıfta bulunuldu. Galindo, Bitcoin’in döngüsel olarak "3 yıl yükseliş, 1 yıl düşüş" ritmini takip ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda döngünün 'Sonbahar' mevsimindeyiz. Sonbahar, hasat zamanıdır. Yatırımcıların kârlarını realize etmesi gereken bir dönemdeyiz. Asıl tartışma konusu, bu sonbaharın ne kadar süreceği ve dondurucu 'kış'ın ne zaman tam olarak bastıracağıdır."

KRİTİK SEVİYE: 92.000 DOLAR

Teknik analiz tarafında ise gözler 92.000 - 94.000 dolar aralığındaki direnç bloğuna çevrilmiş durumda. Rapor, Bitcoin'in bu seviyenin altında kaldığı her gün satış baskısının artabileceğine işaret ediyor.

Ayı Senaryosu: Bitcoin, kısa vadeli 92.000$ direncini (ve daha yukarıdaki 365 günlük hareketli ortalama olan 99.000$ seviyesini) geri kazanamazsa, düşüşün 80.000$ desteğine ve ardından 74.000$ seviyesine kadar derinleşme riski bulunuyor.

Boğa Umudu: Trendin tersine dönmesi ve "Kış" senaryosunun iptali için boğaların fiyatı yeniden 100.000$ psikolojik sınırının üzerine taşıması gerekiyor.

KURUMSAL YATIRIMCI "BEKLE-GÖR" MODUNDA

Raporda ayrıca, Spot Bitcoin ETF'lerindeki para girişlerinin duraksadığına ve kurumsal yatırımcının makroekonomik belirsizlikler nedeniyle "riskten kaçış" moduna geçtiğine vurgu yapıldı. Fed'in faiz politikalarındaki belirsizlik sürerken, Morgan Stanley stratejistleri mevcut seviyelerin yeni pozisyon açmaktan ziyade, portföy dengelemek (kâr almak) için uygun olduğunu savunuyor.