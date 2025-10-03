Borsa İstanbul’da son bir yılın en çok kazandıran sektörlerinden biri gıda ve içecek oldu. Türkiye’de artan enflasyon, değişen tüketim alışkanlıkları ve ekonomik belirsizliklere rağmen gıda hisseleri yatırımcılara büyük kazançlar sağladı. Özellikle XGIDA (BIST GIDA İÇECEK) endeksi, yıl boyunca defansif yapısıyla yatırımcıların en çok tercih ettiği endekslerden biri oldu. Endekse dahil şirketlerden bazıları yıllık bazda yüzde 100’ün üzerinde getiri sağlayarak yatırımcısına adeta servet yazdırdı.

VANET GIDA: BİR YILDA REKOR YÜKSELİŞ

Et ve et ürünleri alanında faaliyet gösteren Vanet Gıda (VANGD), son bir yılın tartışmasız lideri oldu. Şirket hisseleri yüzde 106’nın üzerinde değer kazanarak yatırımcıların yüzünü güldürdü. Yatırımcıların özellikle ekonomik dalgalanmalarda güvenli gördüğü sektörlerden biri olan gıdada, Vanet’in hızlı yükselişi dikkat çekti. Kısa sürede bu kadar yüksek getiri sağlaması, hem bireysel yatırımcıların hem de fonların ilgisini bu hisseye yöneltti. Vanet, bu performansıyla XGIDA endeksinde zirveyi kimseye bırakmadı.

EFOR ÇAY SANAYİ: ÇAYIN GÜCÜ YATIRIMCIYA KAZANÇ OLDU

Türkiye’nin geleneksel içeceği olan çay, borsada da yatırımcıya büyük kazanç getirdi. Efor Çay Sanayi (EFORC), 12 aylık süreçte yüzde 101’in üzerinde getiri sağladı. Çayın iç pazarda vazgeçilmez olması ve ihracat pazarında daha fazla yer bulması, hisseyi destekleyen en önemli unsurlar oldu. Efor Çay, bu performansıyla yatırımcıların gözünde bir “gıda hissesi” olmaktan çıkıp borsada ciddi kazanç kapısı haline geldi. Bu yılın en çok konuşulan hisselerinden biri olmayı başardı.

GÜNDOĞDU GIDA: SESSİZ AMA GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Manşetlere çok sık çıkmasa da Gündoğdu Gıda (GUNDG) son bir yılda yüzde 80’e yaklaşan kazanç sağladı. Bu oran, yatırımcıların yüzünü güldürmeye yetti. Şirketin büyüme stratejileri, üretim tarafındaki istikrarı ve sektördeki sağlam konumu, yatırımcıların bu hisseyi portföylerinde tutmasına neden oldu. Sessiz ilerleyen bu hisse, uzun vadeli yatırımcılar için kazandıran bir tercih haline geldi.

PINAR SU: GÜVENİLİR MARKA, İSTİKRARLI GETİRİ

Türkiye’nin en bilinen gıda markalarından biri olan Pınar Su (PINSU), yıllardır tüketicilerin güvenini kazanmış bir şirket. Bu güvenin borsaya yansıması da kaçınılmaz oldu. Son 12 ayda hisse fiyatı yüzde 73 artarak yatırımcılarına kayda değer bir kazanç sundu. Pınar Su, defansif yapısıyla özellikle uzun vadeli yatırımcılar için cazip bir hisse olmayı sürdürüyor. Bu getirisiyle endekste güvenli liman hisselerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

ORTA ÖLÇEKLİ KAZANÇLAR: FRİGO, PINAR ET, TUBORG VE OYLUM

Bazı şirketler çok büyük sıçramalar yapmasa da yatırımcılarını yine de mutlu etti. Frigo Pak Gıda (FRIGO) yüzde 31,69’luk yükselişiyle yatırımcılarına tatmin edici bir getiri sundu. Pınar Et ve Un (PETUN) ise yüzde 29,54’lük artışıyla dikkat çekti. Gıda sektöründeki köklü yapısıyla bilinen PETUN, yatırımcısına her dönemde istikrarlı kazanç sunmaya devam ediyor.

Alkollü içecek tarafında faaliyet gösteren Tuborg (TBORG), yüzde 25,96 ile endekste güven veren şirketlerden biri oldu. Tüketim alışkanlıklarının değişmezliği sayesinde Tuborg hisseleri, portföylerde sağlam bir yer edindi. Oylum Sınai Yatırımlar (OYLUM) ise yüzde 24,66’lık getirisiyle diğerleri kadar yüksek kazanç getirmese de yatırımcısına pozitif katkı sağladı.

XGIDA ENDEKSİNDE ALTIN YIL

Son bir yıl, gıda sektörünün borsadaki önemini bir kez daha ortaya koydu. Vanet Gıda ve Efor Çay Sanayi’nin yüzde 100’ün üzerinde getiri sağlaması, yatırımcıların gıda hisselerine olan ilgisini artırdı. Gündoğdu Gıda ve Pınar Su gibi şirketler de güçlü performanslarıyla endekse destek oldu. Daha sınırlı kazanç sağlayan Frigo, Pınar Et, Tuborg ve Oylum gibi hisseler bile yatırımcıya zarar ettirmedi.

XGIDA (BIST GIDA İÇECEK) endeksi, bu performansıyla yatırımcıların güvenli limanı haline gelirken, önümüzdeki dönemde de en çok takip edilen sektörlerden biri olmaya aday görünüyor.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir