ABD borsalarında son bir ayda yaşanan yükseliş, küresel yatırım piyasalarında son yılların en güçlü rallilerinden biri olarak kayıtlara geçti. Teknoloji devlerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq 100 endeksi, eylül sonundan itibaren yapay zekâ ve yarı iletken sektöründe yaşanan patlamayla birlikte yatırımcısına dolar bazında ortalama %45’in üzerinde getiri sağladı.

Endeksteki bazı hisseler bu ortalamanın da çok üzerine çıkarak adeta uçtu. Özellikle Warner Bros. Discovery (WBD) son bir ayda yüzde 64,13, Micron Technology (MU) yüzde 57,36, Intel (INTC) yüzde 52,89, Lam Research (LRCX) yüzde 50,27 ve ASML Holding (ASML) yüzde 40,97 oranında yükseldi.

Yani Nasdaq 100 endeksinden 10 bin dolarlık bir portföy oluşturan bir yatırımcı, yalnızca 30 gün içinde bu yatırımını yaklaşık 16 bin dolara yükseltmiş oldu. Türk Lirası bazında düşünüldüğünde ise kazanç yüzde 70-75 civarına ulaştı.

YAPAY ZEKÂ, ÇİP VE MEDYA DEVLERİ AYNI ANDA PATLADI: NASDAQ’TA TARİHİ AY

Uzmanlara göre bu ralli, yalnızca teknoloji sektörüne değil, tüm küresel yatırım algısına yön verdi. Nvidia’nın yapay zekâ çiplerindeki liderliği, Micron ve Lam Research gibi tedarikçilerin gelir beklentilerini artırırken; veri merkezlerine yönelik dev yatırımlar sektörü uçurdu.

Aynı dönemde Intel de işlemci pazarında pazar payını yeniden büyütmeye başladı. Şirketin yeni nesil “Arrow Lake” mimarisi, hisse üzerinde güçlü bir beklenti yarattı.

Öte yandan medya tarafında Warner Bros. Discovery, borç yeniden yapılandırması ve HBO Max – Discovery+ birleşmesinin ardından gelir artışıyla dikkat çekti. Bu da geleneksel medya hisseleri içinde en yüksek getiriyi sağlayan şirket olmasını sağladı.

Bu kombinasyonla Nasdaq 100 endeksi, yalnızca teknoloji değil, yapay zekâ, yarı iletken ve medya hisseleriyle son yılların en geniş tabanlı yükselişini yaşadı.

TÜRK YATIRIMCILAR ARTIK ABD BORSALARINDA: NASDAQ’A ERİŞİM HİÇ BU KADAR KOLAY OLMAMIŞTI

Son yıllarda Türk yatırımcıların ilgisi sadece Borsa İstanbul ile sınırlı kalmadı. Artık birçok yerli yatırımcı, dolar bazlı kazanç arayışıyla Nasdaq 100 hisselerine doğrudan yatırım yapıyor.

Bunun arkasında iki önemli neden var:

ABD borsalarının yüksek likiditesi ve global marka gücü,

TL’nin değer kaybına karşı dolar bazlı koruma sağlama isteği.

Midas, Gedik Yatırım, GCM Yatırım ve İş Yatırım gibi kurumlar üzerinden yatırımcılar ABD piyasalarına erişim sağlayabiliyor. Bu sayede Nasdaq 100’deki dev hisselere tek tıkla ulaşmak mümkün. Ayrıca teknoloji odaklı yatırım yapmak isteyenler için Nasdaq 100 endeksini izleyen ETF’ler (örneğin Invesco QQQ) ve SPK onaylı teknoloji temalı fonlar da Türk yatırımcılar arasında giderek daha popüler hale geliyor.

Yatırımcılar böylece hem ABD şirketlerinin performansından hem de dolar/TL kurundaki artıştan çift yönlü kazanç elde edebiliyor.

Komisyon Oranlarında Rekabet Kızışıyor: Midas, Gedik, GCM ve İş Yatırım Yarışta

Yurt dışı yatırım işlemlerine olan ilgi arttıkça, aracı kurumlar arasında komisyon rekabeti de sertleşti. Ortalama işlem maliyetleri %0,1 ila %0,3 aralığında değişiyor.

Midas, düşük komisyon oranı ve sıfır saklama ücreti politikasıyla öne çıkarken; Gedik

Yatırım ve GCM Yatırım, profesyonel trader’lar için gelişmiş analiz ekranları ve veri altyapısı sunuyor.

İş Yatırım ise güçlü araştırma raporları ve analiz desteğiyle kurumsal yatırımcı tabanını koruyor.

Uzmanlar, yatırım yapmadan önce yalnızca komisyon oranlarının değil, hesap açılışı, vergi uygulamaları, stopaj oranı ve döviz çevrim maliyetlerinin de dikkatle incelenmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Çünkü bu kalemler, dolar bazlı kazancı doğrudan etkileyebiliyor.

RALLİYE KAPILANLARA UYARI: “YÜKSELİŞ GÜÇLÜ AMA HER DALGA SONSUZA KADAR SÜRMEZ”

Piyasa analistleri Nasdaq 100’deki son yükselişin etkileyici olduğunu kabul ediyor, ancak aynı zamanda uyarıyor:

Yapay zekâ ve yarı iletken sektöründeki hızlı değerlemeler, kısa vadede kâr satışlarını tetikleyebilir.

Son bir ayda yaşanan bu ivme sonrası analistler, “Bu kadar hızlı fiyatlamaların ardından bir miktar düzeltme kaçınılmaz olabilir” görüşünde birleşiyor.

Buna rağmen orta ve uzun vadede tablo hâlâ olumlu. Uzmanlara göre, yapay zekâ, veri ekonomisi ve dijitalleşme trendleri, önümüzdeki yıllarda küresel büyümenin temel lokomotifi olmaya devam edecek.

10 BİN DOLAR YATIRAN NE KADAR KAZANDI? TÜRK LİRASI BAZINDA GETİRİ DUDAK UÇUKLATTI

Nasdaq 100’de yaşanan son ralli, yatırımcısına dolar bazında olağanüstü bir getiri sağladı.

Bir ay önce 10.000 dolar yatıran bir yatırımcı, ortalama %60’lık yükselişle bugün portföyünü yaklaşık 16.000 dolar seviyesine taşımış durumda.

Kur farkı da eklendiğinde tablo daha da çarpıcı hâle geliyor.

Dolar/TL kurunun 33’ten 35’e yükseldiği varsayılırsa, bu yatırımın Türk Lirası karşılığı 330.000 TL’den 574.000 TL’ye çıktı.

Yani sadece 30 günde 244.000 TL net kâr anlamına geliyor.

Bu oran, son dönemdeki mevduat faizleri, gram altın getirileri ve Borsa İstanbul performansının çok üzerinde bir kazancı temsil ediyor.

Uzmanlar, “Borsa İstanbul’da fırsatlar var ancak global piyasalardaki çeşitlilik yatırımcının ufkunu genişletiyor. Dolar bazında kazanç elde etmek, enflasyona karşı gerçek koruma anlamına geliyor.” diyor.

NASDAQ RALLİSİ SADECE BİR YÜKSELİŞ DEĞİL, YENİ BİR YATIRIM DÖNEMİNİN HABERCİSİ

Nasdaq 100’deki bu yükseliş, yalnızca ABD merkezli bir hikâye değil; artık Türkiye’deki yatırımcı davranışlarını da şekillendiren küresel bir dönüşümün parçası.

Yapay zekâ, çip üretimi ve dijital medya şirketleri bir araya gelerek yeni bir finansal döngü başlatıyor.

Uzmanlara göre, bu rallinin en önemli sonucu fiyat artışları değil, küresel sermayenin yeniden teknolojiye yönelmesi.

Artık kazananlar yalnızca doğru hisseleri seçenler değil; dünyayı doğru okumayı başarabilen yatırımcılar olacak

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir